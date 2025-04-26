拒當「天才專業戶」！《狂醫魔徒》朴恩斌揭《禹英禑》後遺症：最怕觀眾只記得她！

出道30年的演員朴恩斌，近日透過Disney+原創劇《狂醫魔徒》展現與過往全然不同的強烈角色，她也在宣傳訪問中誠實分享了對角色的想法，並首度提及自己對代表作《非常律師禹英禑》的看法與壓力。

在《狂醫魔徒》中，朴恩斌飾演曾是天才醫生，卻因導師而墜落人生谷底的「影子醫生」鄭世玉。 劇情講述她與舊師德熙（薛景求 飾）重逢後展開激烈對抗，屬於醫療驚悚類型。 朴恩斌坦言，「作為世玉活著的這段時間裡，經歷了很多激烈的瞬間。 如今能將這段經歷交給觀眾，心情非常釋然。」



面對世玉情緒轉折大的角色設計，她表示：「這是一個我從未演過的角色，個性變化極大。 我盡可能在角色的變與不變之間抓到平衡點，讓觀眾相信她的變化是合理的。」

與過往角色不同，《狂醫魔徒》中的世玉甚至具備反社會傾向與殺人行為，讓朴恩斌坦言：「作品公開前，我無法輕易說出『請多多支持』這種話。 因為她做了不可逆的壞事，我也不想強加正當性，我自己對這角色沒有憐憫。」



對於外界認為她特別適合「天才型」角色，她也表達自己的想法：「演完《非常律師禹英禑》後，我一度覺得不該再接天才角色了，因為那角色承擔的東西太多，而我本人並不是天才。但後來也理解，觀眾從這些角色中獲得某種情緒的釋放，那也算是一件好事。」

比較起《非常律師禹英禑》的法律用語與《狂醫魔徒》的醫療背景，朴恩斌坦言前者是她出道以來最艱難的角色：「《禹英禑》的台詞量之大，至今其他作品無法與之做比較。」她也表示，《狂醫魔徒》雖然是醫療驚悚劇，但實際醫學用語出現得不多，「醫生的角色其實沒有展現太多醫術，我反而更想挑戰其他類型的醫生角色。」



作為2022年代表作，《非常律師禹英禑》讓朴恩斌榮獲第59屆百想藝術大賞的大賞。 然而新作品每每推出仍被拿來比較，對此她表示理解：「觀眾不可能全都看過我的每部作品，有些人甚至會以為這是我《禹英禑》後的第一部劇。 會出現比較，是因為某一方有愛，觀眾可能希望在新角色裡找到熟悉的元素，或產生抗拒，我都能理解。 但我真的一直在努力呈現不同的自己，希望大家也能看到這點。」



1996年以童星身份出道，朴恩斌已走過30年演藝路。 她回顧這段歷程時說：「我可以自豪的是，從來沒有空白期。每年都有作品，與角色一起成長。」她也表示，未來不會停下腳步：「這次挑戰了沒演過的角色，往後我也會持續挑戰不同類型。若觀眾喜歡，我感激不盡；若不喜歡，也希望大家能繼續記得你們喜歡的作品。」朴恩斌最後向觀眾傳遞誠意：「我不想把主角的壓力說成負擔，而是想以責任感來呈現。希望大家繼續陪我走下去。」

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