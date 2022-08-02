禁止專業人士參加《偶像運動大會》XD！kep1er沈小婷國標舞一秒變裝驚艷全場：她該坐在評委席上

這位愛豆參加《偶像運動大會》就是犯規啊！

今年的《偶像運動大會》共有5個項目舉行，分別是田徑（短跑、接力）、射箭、競技體育、室內5人足球和E SPORTS（電子競技），kep1er成員沈小婷國參加了標舞的比賽，沒想到賽後引來了一輪「她應該坐在評委席上」的評論。

從廣大旁聽粉絲公開的賽場影片來看，沈小婷穿著小黑裙、戴著帽子、拎著紙袋有力地大步走入場地，身材挺拔筆直，如同黑天鵝一般高貴。 跳起舞來的沈小婷肌肉線條優美，體態優雅，從骨子裡透出自信美，是人群中一眼就能看到的存在。 中間還有1秒變裝環節，從高貴黑天鵝變為性感辣妹，流蘇裙在她身上仿彿活了一般，隨著舞姿恣意搖擺，美得讓人移不開眼。



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當天的比賽沈小婷獲得29.2分，拿下全場最高分（滿分30），斷層式的表演震驚全場，網友們也紛紛表示：「她來比賽就是犯規」、「降維打擊」、「她應該是評委吧」、「禁止專業人士參賽」等。據悉，沈小婷是國標舞選手出身，5年裡拿到過50多枚獎牌。



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