《狂醫魔徒》朴恩斌透過粉絲留言「好可怕」發現全新的自己：即使角色難被認同仍全力挑戰

童星出身的朴恩斌，近期透過剛播畢的電視劇《狂醫魔徒》展開自己演藝生涯的新篇章。
Disney+電視劇《狂醫魔徒》由朴恩斌與薛耿求共同演出，講述一位對於腦科醫學有著偏執狂的醫學院學生鄭世玉（朴恩斌飾），遇上了與心目中的完美教授崔德熙（薛耿求飾），為了追隨老師而展開一連串故事。從第一集到第八集充滿話題討論，並且劇中的世玉與德熙教授根本就是同一種類型的狂人，兩人總是互相對罵卻又惺惺相惜，相當精采。《狂醫魔徒》不僅在韓國，在臺灣、日本、香港、新加坡等地的收視率也都名列前茅，成績表現不俗。
主演朴恩斌也在近期的訪談中表示，她是以輕鬆的心態來演出這個從沒嘗試過的題材以及角色，第一次做那麼多壞事，甚至有些場面雖然沒有罵人，但台詞的影響力卻超越了罵人的程度。朴恩斌表示自己作為世玉一角，以最大的限度做出所能反映的情感，同時她也看見了有觀眾留言說「好可怕」，令她相當驚訝，沒想到自己的演出竟然令人髮指，於是她也發現「原來我還有這樣的一面啊！」
朴恩斌雖然知道自己演出的世玉是個「無法讓人喜歡的角色」，但她作為引領著故事進行的主角，即使沒辦法讓大家產生共鳴，即使無法讓觀眾們理解，也希望能說服觀眾產生共鳴，所以一開始她的目標就是，希望大家看完後能夠接受世玉這個人。今年朴恩斌迎來了出道30周年，在這特別的年度送上特別的作品給大家，可說是別具意義，也希望大家繼續期待著她的下一部作品《The Wonderfools》。
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