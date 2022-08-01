《非常律師禹英禑》這個細節大家肯定沒發現！第一集裡的不起眼的「裝置」其實已經解釋了人物關係

《非常律師禹英禑》劇組是什麼細節狂魔啊，不認真看劇真的會錯過很多內容。

不說的話真心看不出來，有觀眾解密原來第一集裡的「這個裝置」就已經說明了登場的人物關係，它就是-旋轉門。還記得禹英禑（朴恩斌 飾）第一天來汪洋律所上班時碰到的第一個難關嗎？ 就是那道不停旋轉的旋轉門，讓她不知所措，「旋轉門」象徵著正式走入社會的英禑即將面對的各種難題。 這樣再去想那句李濬浩（姜泰伍 飾）對英禑所說的「啊，這個門是不是很不好走（通過）」，就是在點醒我們是「門不好走」，而非是英禑有問題。



眾人看到因為旋轉門而發愁禹英禑態度與想法也各不相同，為之後的禹英禑與他們的關係做了鋪墊。

一邊表示「為什麼要幫助強者」一邊走掉的權敏宇（朱锺赫 飾），隨著劇情的深入，觀眾們就會發現他對禹英禑的複雜心理，既承認對方的優秀，又不願意屈服於這樣一位有著明顯缺陷的同事，甚至帶著一些偽正義。



站在門外，單手擋住旋轉門的姜秀妍（河允景 飾），她站在門外代表著並沒有和禹英禑一起直面挫折（區別對待），擋門的動作則意味著勇敢站出來，幫助她解決眼前這些困難。





李濬浩的態度則全然不同，護送著禹英禑進門，並提醒她走出來，曾經有朋友吐槽李濬浩這是在做志工，但他和禹英禑面對旋轉門時共同進退的態度也說明了李濬浩在愛上對方之後，是陪同她一起面對偏見和困難的守護天使。



相關解說在網路上曝光後，引來了大批觀眾和網友的留言與討論，眾人表示：「劇組的腦子太靈光了」、「PO主不說我都不知道，全都對上了」、「編劇太讚了」等。

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