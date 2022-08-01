《非常律师禹英禑》这个细节大家肯定没发现！第一集里的不起眼的「装置」其实已经解释了人物关系

《非常律师禹英禑》剧组是什么细节狂魔啊，不认真看剧真的会错过很多内容。

不说的话真心看不出来，有观众解密原来第一集里的「这个装置」就已经说明了登场的人物关系，它就是-旋转门。还记得禹英禑（朴恩斌 饰）第一天来汪洋律所上班时碰到的第一个难关吗？ 就是那道不停旋转的旋转门，让她不知所措，「旋转门」象徵著正式走入社会的英禑即将面对的各种难题。 这样再去想那句李浚浩（姜泰伍 饰）对英禑所说的「啊，这个门是不是很不好走（通过）」，就是在点醒我们是「门不好走」，而非是英禑有问题。



众人看到因为旋转门而发愁禹英禑态度与想法也各不相同，为之后的禹英禑与他们的关系做了铺垫。

一边表示「为什么要帮助强者」一边走掉的权敏宇（朱锺赫 饰），随著剧情的深入，观众们就会发现他对禹英禑的复杂心理，既承认对方的优秀，又不愿意屈服於这样一位有著明显缺陷的同事，甚至带著一些伪正义。



站在门外，单手挡住旋转门的姜秀妍（河允景 饰），她站在门外代表著并没有和禹英禑一起直面挫折（区别对待），挡门的动作则意味著勇敢站出来，帮助她解决眼前这些困难。





李浚浩的态度则全然不同，护送著禹英禑进门，并提醒她走出来，曾经有朋友吐槽李浚浩这是在做志工，但他和禹英禑面对旋转门时共同进退的态度也说明了李浚浩在爱上对方之后，是陪同她一起面对偏见和困难的守护天使。



相关解说在网路上曝光后，引来了大批观众和网友的留言与讨论，众人表示：「剧组的脑子太灵光了」、「PO主不说我都不知道，全都对上了」、「编剧太赞了」等。

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