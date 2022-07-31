又是回憶殺！WSG Wannabe翻唱女生時代、2NE1歌曲嗨翻！OASISO抒情歌亦引人驚艷

聽到「欸欸欸欸欸欸」就想舉手了！T-ARA & SeeYa & Davichi當年組的「女生時代」也讓人好懷念啊～

昨（30）日《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）播出了WSG Wannabe演唱會第一部分，除了演唱已發行的歌曲以外，三個小分隊亦帶來翻唱舞台嗨翻全場。

Gaya-G唱的不是別人的歌，是陣中李寶藍原屬團體SeeYa的歌。2009年SeeYa曾與T-ARA、Davichi合組特別團體「女生時代」，Gaya-G即演唱了女生時代（又譯女性時代）的〈Wonder Woman〉與〈女生時代〉，一出場就帶觀眾回到當時的年代，開口更是將氣氛炒熱，抒情女團完全變身「Power女團」。聽了女生時代經典組曲，有網友感動留言：「兩首都是名曲，想不到2022還能聽見。」



4FIRE很乾脆的演唱和團名有關的2NE1〈FIRE〉，光是前奏就讓人熱血沸騰，因為這首歌太經典了啊！是經典女團2NE1的名曲之一，也是KPOP中的名曲。從畫面中也可看見主持人代表們也忍不住跳起舞來。



最驚艷的也許是OASISO了，因為OASISO出道曲是舞曲，此次演唱會帶來《孤單又燦爛的神－鬼怪》名OST，Ailee的〈像初雪般走向你〉。尹恩惠、KOTA、朴真珠與趙賢雅四種音色的組合讓網友聽了感動不已，甚至感到遺憾表示：「如果出道曲是抒情歌就好了。」



▼WSG Wannabe翻唱舞台，依序是Gaya-G〈Wonder Woman〉與〈女生時代〉、OASISO〈像初雪般走向你〉、4FIRE〈FIRE〉



▼聽完翻唱舞台，不妨回顧回顧原唱，真的是回憶殺呢！









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