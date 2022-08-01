《看臉時代》《女神降臨》作者客串！《今日的網漫》第2集還有滿滿的朝氣金世正，看了超療癒～

兩位知名高顏值漫畫家泰俊與貓咪雙雙登場！金世正真的是人間維他命，看著也忍不住和她一樣揚起笑容啊～

《今日的網漫》30日播出了第2集，此集播出後引發了兩個話題，一是人氣「真漫畫家」特別演出，二是女主角金世正充滿活力的陽光模樣。

第2集劇情開始講述兩個菜鳥網漫編輯，溫心（金世正 飾）與具俊英（南潤壽 飾）在職涯遇到的首個難關。具俊英被權編輯（梁玄敏 飾）要求獨自「安撫」漫畫家們，其中兩位漫畫家就是由作者本身出演，《人生存亡》（囧途人生）的朴泰俊以及《女神降臨》貓咪（Meow；喵嗚）。



朴泰俊最有名的作品是連載中2014年連載至今的《看臉時代》，他參與故事編寫、2019到2020年連載的《人生存亡》也頗受好評，據說將推出第2季。《女神降臨》作者貓咪應該不用多作介紹，她所作的《女神降臨》2018年到現在仍連載中，也就是2020年韓劇《女神降臨》的原著。朴泰俊與貓咪不僅筆下作品擁有高人氣，兩人也因為高顏值的外貌特別受到歡迎，都曾被說過「根本是在畫自己」啊！



具俊英遭受幾位漫畫家轟炸，那麼溫心呢？白御鎮漫畫家（金甲洙 飾）因為受負面留言打擊決定隱退，NEON網漫頓失招牌。溫心用她過人的毅力與觀察力，找到了替白御鎮找回信心與以往光彩的關鍵。整集看下來，溫心總是那麼有朝氣，笑容總掛在臉上、「加油」掛在嘴邊，讓網友直呼「很療癒」、「完全是療癒電視劇」、「金世正就是人間維他命」。



不過，具俊英與溫心很快就迎來新的關卡。具俊英因為替Bomme（河律莉 飾）通馬桶的事情被傳開感到屈辱，打算離開公司。溫心得知此事急忙挽留他，具俊英卻說出NEON網漫一年後就要解散的消息。



下集預告可見溫心仍打起精神努力工作，當上了喜愛的漫畫家《九尾狐公主》羅康南的編輯，不過羅康南竟遲交稿件並揚言休刊，溫心為此似乎又「九尾狐」上身、再次大展身手……



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