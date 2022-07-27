電視劇話題性《非常律師禹英禑》佔比數據超驚人！「演員榜」一次上榜5人，但女主朴恩斌只排第三

M編追這個「電視劇話題性」榜單多年，第一次看到這樣的數據，《非常律師禹英禑》真的太猛了～！！

超人氣黑馬韓劇《非常律師禹英禑》目前已經連續四週奪下 GOODDATA 電視劇話題性的冠軍寶座，數據已經飆升到了歷代級的高度，一般20~30%以上就可以視為高討論度的冠軍熱門韓劇，但他足足拿到了63.5%的高佔比，實力相當驚人！



▼TOP.3的on檔韓劇是：(1)《非常律師禹英禑》(2)《還魂》(3)《為何是吳秀才》。



▼近期話題性數據對比舉例：《我的出走日記》最高拿過35%



▼《二十五，二十一》最高拿過33%



▼《衣袖紅鑲邊》最高拿過32%



此外，《非常律師禹英禑》在「演員榜」中也一次上榜了5人！！



第一名是飾演李濬浩的男主角－姜泰伍。



第二名是泰山律師事務所的－太守美（陳慶 飾）。



第三名是飾演禹英禑的女主角－朴恩斌。



第四名是「權謀詭計」－權敏宇（朱鐘赫 飾）。



還有第七名是「春日暖陽」－崔秀妍（河允景 飾）。



（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，所分析而成的結果）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞