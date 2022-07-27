這細節令人雞皮疙瘩！《非常律師》李濬浩對禹英禑說「希望妳能跟我站在同一邊」後，水面波紋變成海豚形狀！

正在熱播的《非常律師禹英禑》，除了演員們演技精湛外，劇中也藏了不少細節，真的很用心呢～！

每當禹英禑（朴恩斌 飾）每次有新的想法時，都會出現鯨魚。

最近又有眼尖的觀眾發現一個令人雞皮疙瘩的細節，不知道大家有沒有看出來呢～



第4集中，禹英禑和李濬浩（姜泰伍 飾）拜訪住在江華島的董格拉米（朱玄英 飾）的父母後，一起去落日村看夕陽。當天，禹英禑說：「即使我是以律師禹英禑的身份工作，我覺得在別人眼中，我好像只是自閉症人士禹英禑，自閉症人士禹英禑是需要扶助的邊緣人，跟我站在同一邊會輸的，我還是自己退出比較好。」對此，李濬浩表示：「我想和妳站在同一邊，我希望像妳這樣的律師能跟我站在同邊。」



接下来的第7集中，和禹英禑聊天的董格拉米提出「妳和他在一起的時候，會不會緊張」的問題，禹英禑想起在落日村李濬浩對他說的話。仔細看這個場面，當禹英禑吐露自己的處境時，左邊是陽光照耀的大海，李濬浩表明自己的心意後，右邊水面上的波紋從普通形狀變成海豚的形狀。



無數海豚閃閃發光的美麗瞬間，是李濬浩讓禹英禑覺得心動的場面，對於還沒有見過海豚（＝愛情）的英禑來說，海豚一起出現的樣子，令人印象深刻。

<이상한 변호사 우영우>에서 이 장면 좋아하는데 윤슬이 돌고래라는 썰을 보았다… 자세히 보니 진짜 고래들이야… pic.twitter.com/zeuChM2obV — dumbo (@mycupoftea_do) July 26, 2022

這個細節再次引發觀眾討論，紛紛直呼：「天啊！起雞皮疙瘩，這個一定要讓大家知道」、「海豚太可愛了嗚嗚嗚嗚」、「哇... 我覺得找到這些的人也很神奇」、「暈 那個是怎麼完成的啊」、「所以 CG 花了很多錢」、「瑟瑟發抖..」、「閃亮的海豚太漂亮了」、「大家快點來看這部劇」、「怎麼會加入那種細節呢，真的是讓人感嘆」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞