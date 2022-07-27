电视剧话题性《非常律师禹英禑》占比数据超惊人！「演员榜」一次上榜5人，但女主朴恩斌只排第三

M编追这个「电视剧话题性」榜单多年，第一次看到这样的数据，《非常律师禹英禑》真的太猛了～！！

超人气黑马韩剧《非常律师禹英禑》目前已经连续四周夺下 GOODDATA 电视剧话题性的冠军宝座，数据已经飙升到了历代级的高度，一般20~30%以上就可以视为高讨论度的冠军热门韩剧，但他足足拿到了63.5%的高占比，实力相当惊人！



▼TOP.3的on档韩剧是：(1)《非常律师禹英禑》(2)《还魂》(3)《为何是吴秀才》。



▼近期话题性数据对比举例：《我的出走日记》最高拿过35%



▼《二十五，二十一》最高拿过33%



▼《衣袖红镶边》最高拿过32%



此外，《非常律师禹英禑》在「演员榜」中也一次上榜了5人！！



第一名是饰演李浚浩的男主角－姜泰伍。



第二名是泰山律师事务所的－太守美（陈庆 饰）。



第三名是饰演禹英禑的女主角－朴恩斌。



第四名是「权谋诡计」－权敏宇（朱钟赫 饰）。



还有第七名是「春日暖阳」－崔秀妍（河允景 饰）。



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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