《非常律師禹英禑》三大取景地！英禑英禑飯卷店就在《那年，我們的夏天》小雄家旁邊，巨大朴樹有500年樹齡

又要等到下個週三才能看到《非常律師禹英禑》更新了！今天就帶大家看看劇中幾個取景地，可以加入下次去韓國的打卡清單啦！

1. 禹英禑飯卷店

英禑爸爸以女兒名字命名的飯卷店，在劇中出現很多次，其實是一家日式家庭餐廳！



這家店名叫Kajaguruma（카자구루마），menu包括炸豬排、丼飯、咖喱、烏冬面等等，目前仍然維持劇中外觀營業中，在官方IG也有分享拍攝當時的場景：



已經有很多人前去合照打卡啦！



這家店旁邊有一個白色二層小樓，它就是《那年，我們的夏天》崔雄家的拍攝地，相隔只有幾步距離！附近還有很多地方可以逛，可以參考小編之前整理的這一篇做規劃哦~



店名：카자구루마

地址：京畿道水原市八達區新豊路23番地61 1層（경기도 수원시 팔달구 신풍로23번길 61 1층）

上班時間：11：30 - 22：00（Last order 21：00）

*Break time15:00 - 17:00

2. 英禑和濬浩看夕陽的海灘

劇中英禑和濬浩去了董格拉米推薦的「江華島」約會聖地，實際上是在仁川市另一個地方——「實尾島遊樂園」取景拍攝。



這個遊樂園位於仁川機場附近的大舞衣島，很多人趁假日駕車來此露營，沙灘、海鷗、美麗的夕陽，真的非常療癒：



名稱：實尾島遊樂園（실미도유원지）

地址：仁川市中區舞衣洞768金汎135-인천 중구 무의동 768金汎136-

電話：032-752-4466

3. 昭德洞的巨大朴樹

第7和8集中出現的這棵朴樹對於案件勝訴起到關鍵作用，碩大美麗的身影也給很多人留下深刻印象！



這個村子的取景地是慶尚南道昌原市的「東部村」（동부마을），劇中出現的這棵樹據說是韓國現存最大的朴樹，樹齡推測有500年左右。樹木高達16公尺、樹圍6.8公尺，需要四五個成年人才能環抱住，2015年已被指定為東部村的保護樹。





電視劇播出後很多人來這棵樹「朝聖」，村裡還特意擺放了指示牌引導前往。 在樹下不僅可以俯瞰村莊全景，還能眺望到遠處的洛東江，夏日裡坐在樹下吹風乘涼、配上一杯冰冰的甜米釀，真的太享受啦~



地址：慶尚南道昌原市義昌區大山面北部里102-1東部村（경상남도 창원시 의ᑬ구 대산면 북부리 102-1 동부마을）

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