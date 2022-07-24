池晟主演《Adamas獵鑽緝兇》6主演海報&中文預告公開！「Adamas阿達瑪斯」究竟為何，人人都想要？

大後天就要開播了！但小編光看預告還分不清楚這兩個雙胞胎誰是誰囧

演技與收視受保證的池晟，全新力作《獵鑽緝兇》（Adamas）即將在27日開播，日前6位主演群人物海報已公開。在開播前，不妨閱讀以下搭配海報的簡短人物介紹，並收看預告，以便正式播出就能馬上進入情節吧！

《獵鑽緝兇》為tvN最新水木劇，劇情講述一對雙胞胎，為了替親生父親洗清殺害繼父罪名的哥哥，還有尋找作案兇器「阿達瑪斯」（Adamas）的雙胞胎弟弟，兩個人的真相追蹤記。池晟一人分飾兩角扮雙胞胎，主演群還有徐智慧、李秀敬、許城泰與吳代煥。



「我要偷走阿達瑪斯。」河宇信（池晟 飾），雙胞胎之中的弟弟、擅長描寫人類心理的推理小說家。為了找尋導致父親身亡的兇器「阿達瑪斯」，他潛入海松集團的心臟。



「你隱瞞的事情，我會一一揭開。」宋秀賢（池晟 飾），雙胞胎之中的哥哥、中央地方檢察廳特殊部檢察官。某天，他打開了潘朵拉的盒子，開始尋找22年前有關繼父案件的真相。



「在這家裡沒有什麼違法行為，做什麼都可以。」殷惠秀（徐智慧 飾），隱藏著一身利刺，期待著海松集團走向滅亡的長媳。她還有個身分是韓國醫院獨生女，原本和海松集團次子‎權敏祖（安普賢 飾）相戀，對方卻意外身亡，最終嫁給了海松集團長子權賢祖。



「我很清楚，那個人是清白的。」金瑞熙（李秀敬 飾），一名追求著社會正義，想要揭發真相的社會線記者，相信著22年前被定罪的李昌宇（趙成夏 飾）是無辜的，和宋秀賢保持密切聯繫。



「不受歡迎的人，來這裡幹嘛？」崔總管（許城泰 飾），海松集團宅邸保全總負責人。他也是海松集團的股東，曾告發並毀掉同僚，才取得現在的位置。對造成海松宅邸安全疑慮的河宇信相當警戒。



「不懂的話就記下來吧！一切都由我們控制。」李組長（吳代煥 飾），海松集團的解決師，秘密組織A的組長。李組長儼然是繼會長與理事之後，海松集團的第三大人物，以處理各種非法事務鞏固地位。



中文預告如下，而最新韓文預告可能稍微明瞭一些，開頭提及「母親的遺言、匿名的信件、消失的殺人兇器──阿達瑪斯」，正派主角大致兵分兩路揭發真相，河宇信與殷惠秀在海松宅邸找尋阿達瑪斯，宋秀賢與金瑞熙在外試圖了解李昌宇為何替人背黑鍋。無論是誰，在這過程中都遭遇重重危機。

《獵鑽緝兇》將於27日起，每週三四晚間首播。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞