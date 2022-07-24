《非常律师禹英禑》三大取景地！英禑英禑饭卷店就在《那年，我们的夏天》小雄家旁边，巨大朴树有500年树龄

又要等到下个周三才能看到《非常律师禹英禑》更新了！今天就带大家看看剧中几个取景地，可以加入下次去韩国的打卡清单啦！

1. 禹英禑饭卷店

英禑爸爸以女儿名字命名的饭卷店，在剧中出现很多次，其实是一家日式家庭餐厅！



这家店名叫Kajaguruma（카자구루마），menu包括炸猪排、井饭、咖喱、乌冬面等等，目前仍然维持剧中外观营业中，在官方IG也有分享拍摄当时的场景：



已经有很多人前去合照打卡啦！



这家店旁边有一个白色二层小楼，它就是《那年，我们的夏天》崔雄家的拍摄地，相隔只有几步距离！附近还有很多地方可以逛，可以参考小编之前整理的这一篇做规划哦~



店名：카자구루마

地址：京畿道水原市八达区新豊路23番地61 1层（경기도 수원시 팔달구 신풍로23번길 61 1층）

上班时间：11：30 - 22：00（Last order 21：00）

*Break time15:00 - 17:00

2. 英禑和浚浩看夕阳的海滩

剧中英禑和浚浩去了董格拉米推荐的「江华岛」约会圣地，实际上是在仁川市另一个地方——「实尾岛游乐园」取景拍摄。



这个游乐园位於仁川机场附近的大舞衣岛，很多人趁假日驾车来此露营，沙滩、海鸥、美丽的夕阳，真的非常疗愈：



名称：实尾岛游乐园（실미도유원지）

地址：仁川市中区舞衣洞768金泛135-인천 중구 무의동 768金泛136-

电话：032-752-4466

3. 昭德洞的巨大朴树

第7和8集中出现的这棵朴树对於案件胜诉起到关键作用，硕大美丽的身影也给很多人留下深刻印象！



这个村子的取景地是庆尚南道昌原市的「东部村」（동부마을），剧中出现的这棵树据说是韩国现存最大的朴树，树龄推测有500年左右。树木高达16公尺、树围6.8公尺，需要四五个成年人才能环抱住，2015年已被指定为东部村的保护树。





电视剧播出后很多人来这棵树「朝圣」，村里还特意摆放了指示牌引导前往。 在树下不仅可以俯瞰村庄全景，还能眺望到远处的洛东江，夏日里坐在树下吹风乘凉、配上一杯冰冰的甜米酿，真的太享受啦~



地址：庆尚南道昌原市义昌区大山面北部里102-1东部村（경상남도 창원시 의ᑬ구 대산면 북부리 102-1 동부마을）

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