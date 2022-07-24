相愛相殺91LINE日常！負責料理的Key VS 不懂料理幫倒忙的珉豪，過程真的是又甜又好笑！

「至親組合」SHINee Key＆珉豪一起出演網路綜藝《朋友，願望清單》（벗,킷리스트），兩人因為要實現對方的願望，也開始「強制合宿」。

第3集中，珉豪說：「我想吃 Key 做的料理，因為他很會料理，經常做給周圍的人吃，但不常做給我吃，所以我想吃 Key 做的料理。」他還強調：「不要奇怪的！不要有挑戰性的！要好吃的料理。」而 Key 決定做泡菜炸起士飯糰，珉豪則是對這項料理起了疑心 XD



之後， Key 開始備料做料理，珉豪則一直在旁邊幫忙。由於剛做好的炒飯真的太燙，珉豪也主動說他要捏成飯糰，結果...捏出一個超大顆的：「這個對不起了！」Key：「這是什麼啊？」珉豪：「呀～這是什麼啊？」珉豪：「真的太燙了，這個就給我吃。」



等待飯糰的期間，他們也做了 Mojito。珉豪負責搗碎薄荷，再次發揮熱情搗的超級碎，Key：「變成艾草了啊！呀～～～～～這是什麼啊！」珉豪：「不是你叫搗碎的嗎？」飯糰終於烤好， Key 還精心擺盤：「不覺得漂亮嗎？」珉豪：「還不錯啊，做得真好。」



最後打完招呼後，Key 還一直站在冰箱前不走，珉豪則進來把他拖走，Key 對著冰箱說：「或許...沒有在你臉上貼上我們照片的想法嗎？一年的（代言費）也不是這麼貴。」珉豪超級害羞，一直要把 Key 拉出去 XD（希望之後還有更多91LINE的綜藝啊～



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞