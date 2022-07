有著「腳受傷就會換隊長」世界觀的WINNER！現在成員組成：「新隊長、前隊長、前前隊長、一般成員」

WINNER 在出道前出演生存戰節目《WIN:WHO IS NEXT》時,宋旻浩因為腳受傷,改由姜昇潤擔任隊長,他就一直當到現在。

近日,姜昇潤在漢江公演時不小心扭傷腳,他們出演《TwitterBlueroom LIVE Q&A》就提到:「WINNER 有一個小小的傳統,這是從《WHO IS NEXT》開始流傳下來的,如果我們腳受傷、腿部受傷,隊長就會換人。」而隊長「暫時」變更為李昇勳。

"위너에는 또 자그마한 전통이 있죠."

"WHO IS NEXT 때부터 전해오던 전통인데 저희가 발목 부상, 다리 부상을 다치면 리더가 교체됩니다."



웃으면 안 되는데 웃퍼 ... 그와중에 이승훈 진짜 ㅠㅠ pic.twitter.com/uiG4NVmKaQ