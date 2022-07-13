有著「腳受傷就會換隊長」世界觀的WINNER！現在成員組成：「新隊長、前隊長、前前隊長、一般成員」

WINNER 在出道前出演生存戰節目《WIN：WHO IS NEXT》時，宋旻浩因為腳受傷，改由姜昇潤擔任隊長，他就一直當到現在。

近日，姜昇潤在漢江公演時不小心扭傷腳，他們出演《TwitterBlueroom LIVE Q&A》就提到：「WINNER 有一個小小的傳統，這是從《WHO IS NEXT》開始流傳下來的，如果我們腳受傷、腿部受傷，隊長就會換人。」而隊長「暫時」變更為李昇勳。

"위너에는 또 자그마한 전통이 있죠."

"WHO IS NEXT 때부터 전해오던 전통인데 저희가 발목 부상, 다리 부상을 다치면 리더가 교체됩니다."



웃으면 안 되는데 웃퍼 ... 그와중에 이승훈 진짜 ㅠㅠ pic.twitter.com/uiG4NVmKaQ — sᴇʀᴇɴᴀᴅᴇ(@say_serenade) July 11, 2022

李昇勳還通過 Weverse 上傳成員們的群組對話，並寫下：「WINNER 的新時代、新隊長 New Leader，新昇勳跟大家問好。」是經過投票選出來的～



而 WINNER 成員構成變成「新隊長、前隊長、前前隊長、一般成員」。他們出演李旼赫主持的《Kiss The Radio》時，也帶來新的自我介紹，李昇勳：「我是新面孔、新時代、新隊長、新昇勳！」姜昇潤：「我是前隊長姜昇潤。」宋旻浩：「我是前前隊長宋旻浩。」金秦禹被成員說是一般成員，他說：「我應該這輩子都沒辦法當隊長，我是 WINNER 金秦禹。」節目中金秦禹還叫李昇勳要小心腳 XD

현리더 구리더 구구리더 ㅠㅠ 아놔 pic.twitter.com/OSSSebvD3e — sᴇʀᴇɴᴀᴅᴇ(@say_serenade) July 11, 2022

這有趣的「世界觀」，也讓網友們表示：「成員4名、隊長3名」、「WINNER真的很搞笑」、「三個隊長，一般成員是實權人物組合 哈哈哈哈」、「這個換隊長的傳統好好笑」、「秦禹是不是要當下一任隊長」、「姜昇潤說從忙內隊長變成忙內太可愛了」、「是開玩笑的吧，但真的好搞笑」等等。

最後，小編推薦 WINNER 出演 Dingo music 頻道專屬節目《Killing Voice》，他們演唱歷年來發行的經典歌曲。

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