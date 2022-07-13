有著「脚受伤就会换队长」世界观的WINNER！现在成员组成：「新队长、前队长、前前队长、一般成员」

WINNER 在出道前出演生存战节目《WIN：WHO IS NEXT》时，宋旻浩因为脚受伤，改由姜升润担任队长，他就一直当到现在。

近日，姜升润在汉江公演时不小心扭伤脚，他们出演《TwitterBlueroom LIVE Q&A》就提到：「WINNER 有一个小小的传统，这是从《WHO IS NEXT》开始流传下来的，如果我们脚受伤、腿部受伤，队长就会换人。」而队长「暂时」变更为李升勋。

"위너에는 또 자그마한 전통이 있죠."

"WHO IS NEXT 때부터 전해오던 전통인데 저희가 발목 부상, 다리 부상을 다치면 리더가 교체됩니다."



웃으면 안 되는데 웃퍼 ... 그와중에 이승훈 진짜 ㅠㅠ pic.twitter.com/uiG4NVmKaQ — sᴇʀᴇɴᴀᴅᴇ(@say_serenade) July 11, 2022

李升勋还通过 Weverse 上传成员们的群组对话，并写下：「WINNER 的新时代、新队长 New Leader，新升勋跟大家问好。」是经过投票选出来的～



而 WINNER 成员构成变成「新队长、前队长、前前队长、一般成员」。他们出演李旼赫主持的《Kiss The Radio》时，也带来新的自我介绍，李升勋：「我是新面孔、新时代、新队长、新升勋！」姜升润：「我是前队长姜升润。」宋旻浩：「我是前前队长宋旻浩。」金秦禹被成员说是一般成员，他说：「我应该这辈子都没办法当队长，我是 WINNER 金秦禹。」节目中金秦禹还叫李升勋要小心脚 XD

현리더 구리더 구구리더 ㅠㅠ 아놔 pic.twitter.com/OSSSebvD3e — sᴇʀᴇɴᴀᴅᴇ(@say_serenade) July 11, 2022

这有趣的「世界观」，也让网友们表示：「成员4名、队长3名」、「WINNER真的很搞笑」、「三个队长，一般成员是实权人物组合 哈哈哈哈」、「这个换队长的传统好好笑」、「秦禹是不是要当下一任队长」、「姜升润说从忙内队长变成忙内太可爱了」、「是开玩笑的吧，但真的好搞笑」等等。

最后，小编推荐 WINNER 出演 Dingo music 频道专属节目《Killing Voice》，他们演唱历年来发行的经典歌曲。

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