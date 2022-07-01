《雲畫的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》三劇組要一起去MT！深究之後發現，金裕貞與三位男主角都「有關係」

金裕貞曾分別和朴寶劍、池昌旭合作過《雲畫的月光》、《便利店新星》，而且目前與朴敘俊同屬「Awesome娛樂」！



昨日（30日），有消息指出，《雲畫的月光》、《梨泰院Class》、《魔幻之音》演員們齊出動，金成允導演將和自己曾執導過的作品主人公們再次相遇，來場愉快的聯合MT！該檔節目為《青春MT》，預計於9月份在TVING播出。

《雲畫的月光》劇組有朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延，《梨泰院Class》劇組有朴敘俊、安普賢、權娜拉、劉慶秀、李周映，《魔幻之音》劇組有池昌旭、崔成恩、黃寅燁、池慧元、金寶允，共15位演員出演。

其中，三部電視劇的男主角都與金裕貞「有關係」。金裕貞曾和朴寶劍合作《雲畫的月光》，也曾搭檔池昌旭主演《便利店新星》。2020年，金裕貞則與「Awesome娛樂」簽訂專屬合約，與朴敘俊成為同門。不曉得未來有沒有機會看到朴敘俊與金裕貞作為主人公，合作一部作品呢～





另外，除了《便利店新星》，《青春MT》裡還有幾個「隱藏版劇組」。比如：池昌旭曾與權娜拉合作過《奇怪的搭檔》，權娜拉在劇中飾演池昌旭的前女友；郭東延曾特別出演朴敘俊主演的《三流之路》，在劇中飾演女主角金智媛的前男友。

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