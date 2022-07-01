南柱赫第三名同學發聲！校園風波中力挺：「從未欺負同學，惡意爆料者巧妙混淆真實與謊言」

昨天又有一名自稱南柱赫高中同學的網友PO文，寫出他親眼所見事實、為南柱赫撐腰。

這名網友自稱和南柱赫高二同班，表示班級裡沒有人見過誰讓別人跑腿買麵包，也沒見過南柱赫打罵同學，這兩件事是明確的謊言。網友稱自己和南柱赫沒有特別的交情，只是對於「巧妙混淆真實與謊言的惡意舉報」看不下去，所以決定說出他看到的真實狀況。



之前第二名爆料者曾說南柱赫用他的手機下載付費遊戲，還強迫他與其他同學互相對打（Sparring）。 對此，該網友表示類似的事件確實曾在班裡發生，但不是像爆料者說的那樣：曾有學生用班主任老師的手機付費，但南柱赫沒有參與; 當時血氣旺盛的同學們會趁休息時間在班級後方模仿WWE互相撞著玩，但沒有製造怨恨、讓別人去對打的狀況。 即是沒有人處於主導位置，而是各自玩鬧的程度。

網友表示以上是他確實目睹和確信的事實，說出來是因為希望自己不要成為沉默的旁觀者，最後附上水一高中的畢業證書和相冊作為證明。



貼文公開後韓網友意見分為兩派，一方認為爆料者屢屢修改說法且前後矛盾，更相信南柱赫是無辜; 另一方則認為發帖人的描述亦出自其所處立場，可能與被害者的感受不同，還有待繼續觀察。

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