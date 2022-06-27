SJ果然不懂新專輯概念！D&E看完預告滿頭問號，打給工作人員詢問被拒：「你們不是劇透Junior嗎」

老少年有夠可愛XDD

Super Junior身為SM娛樂陣中十幾年資歷的老大哥，卻被加入了SM近年發展的「曠野」（Kwangya）元宇宙世界觀，不僅成員們經常自嘲「很難懂」，E.L.F.也常常開玩笑：「歐巴都不懂了，我們怎麼懂？」

*相關報導：‎Super Junior的世界觀！繼第一次聽說的東海後，圭賢：「都是韓國人說什麼超越國籍！真的是前所未聞」

近日，‎Super Junior即將發行第11張正規專輯《The Road：Keep on Going》，預告顯然就融入了曠野世界觀‎，不出E.L.F.所預料，Super Junior果然不懂該概念，又鬧出了笑話～XD

由小分隊D&E主持的廣播節目《D&E Show》，最近某一次直播播出了11輯預告片，銀赫不停的發問：「但這是什麼意思，一直都不太懂，製作這個時候不能告訴我們嗎？」「我們要去哪裡？」「所以是怎麼了？」



而東海倒是很認真找細節：「好像是成員們？正答，厲旭小王子？」但最後也被打敗了，直呼：「這是什麼啊？沒有下一篇了嗎？」臉上表情是真的問號。



兩個人決定打給負責製作的尹智慧組長，銀赫問：「真的看不懂那個，是什麼意思？」尹組長回答：「為了解析的樂趣，還是過一段時間公開比較好。」但銀赫與東海緊抓著繼續問：「不會是根本沒有（意涵）吧？」「不是臨時編（意涵）的吧？」



重點來了，銀赫問：「為什麼不告訴我們？」尹組長回應：「感覺你們會劇透，你們不是『劇透Junior』嗎？」銀赫反駁：「不是我們，是特哥（利特）。」雙方討價還價了一陣子，尹組長才鬆口「和專輯封面照有關」，也答應在告訴粉絲前「會先告訴成員們」，不過直到最後仍擔心「劇透Junior」會劇透，結果被調皮的銀赫直接掛電話XDD



▼相關影片（已定位24:28）



不曉得尹組長現在到底向Super Junior成員們解釋了預告片意涵，甚至是整個新專輯宣傳概念了沒（笑）？因為幾天前利特似乎也很問號為何「‎臉上被貼線‎」啊！

順帶一提，今晚韓國時間11點（港台時間10點）會公開11輯收錄曲《Don't Wait》MV預告片，完整MV會在29日11點（港台時間10點）正式出爐。

SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.1 [The Road : Keep on Going]



Pre-Release MV Coming soon

2022.06.29. 11PM KST



Release 2022.07.12. 6PM KST #SUPERJUNIOR#The_Road_Keep_on_Going pic.twitter.com/qey89HdiTl — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 24, 2022

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞