SJ果然不懂新專輯概念！D&E看完預告滿頭問號，打給工作人員詢問被拒：「你們不是劇透Junior嗎」

老少年有夠可愛XDD

Super Junior身為SM娛樂陣中十幾年資歷的老大哥,卻被加入了SM近年發展的「曠野」(Kwangya)元宇宙世界觀,不僅成員們經常自嘲「很難懂」,E.L.F.也常常開玩笑:「歐巴都不懂了,我們怎麼懂?」

*相關報導:‎Super Junior的世界觀!繼第一次聽說的東海後,圭賢:「都是韓國人說什麼超越國籍!真的是前所未聞」

近日,‎Super Junior即將發行第11張正規專輯《The Road:Keep on Going》,預告顯然就融入了曠野世界觀‎,不出E.L.F.所預料,Super Junior果然不懂該概念,又鬧出了笑話~XD

SUPER JUNIOR The 11th Album [The Road : Keep on Going] - Concept Trailer #SUPERJUNIOR #The_Road_Keep_on_Going pic.twitter.com/5y3YYjKSOV

由小分隊D&E主持的廣播節目《D&E Show》,最近某一次直播播出了11輯預告片,銀赫不停的發問:「但這是什麼意思,一直都不太懂,製作這個時候不能告訴我們嗎?」「我們要去哪裡?」「所以是怎麼了?」



而東海倒是很認真找細節:「好像是成員們?正答,厲旭小王子?」但最後也被打敗了,直呼:「這是什麼啊?沒有下一篇了嗎?」臉上表情是真的問號。



兩個人決定打給負責製作的尹智慧組長,銀赫問:「真的看不懂那個,是什麼意思?」尹組長回答:「為了解析的樂趣,還是過一段時間公開比較好。」但銀赫與東海緊抓著繼續問:「不會是根本沒有(意涵)吧?」「不是臨時編(意涵)的吧?」



重點來了,銀赫問:「為什麼不告訴我們?」尹組長回應:「感覺你們會劇透,你們不是『劇透Junior』嗎?」銀赫反駁:「不是我們,是特哥(利特)。」雙方討價還價了一陣子,尹組長才鬆口「和專輯封面照有關」,也答應在告訴粉絲前「會先告訴成員們」,不過直到最後仍擔心「劇透Junior」會劇透,結果被調皮的銀赫直接掛電話XDD



▼相關影片(已定位24:28)



不曉得尹組長現在到底向Super Junior成員們解釋了預告片意涵,甚至是整個新專輯宣傳概念了沒(笑)?因為幾天前利特似乎也很問號為何「‎臉上被貼線‎」啊!

順帶一提,今晚韓國時間11點(港台時間10點)會公開11輯收錄曲《Don't Wait》MV預告片,完整MV會在29日11點(港台時間10點)正式出爐。

SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.1 [The Road : Keep on Going]



Pre-Release MV Coming soon

2022.06.29. 11PM KST



Release 2022.07.12. 6PM KST #SUPERJUNIOR#The_Road_Keep_on_Going pic.twitter.com/qey89HdiTl