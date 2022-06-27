SJ果然不懂新专辑概念！D&E看完预告满头问号，打给工作人员询问被拒：「你们不是剧透Junior吗」

老少年有够可爱XDD

Super Junior身为SM娱乐阵中十几年资历的老大哥，却被加入了SM近年发展的「旷野」（Kwangya）元宇宙世界观，不仅成员们经常自嘲「很难懂」，E.L.F.也常常开玩笑：「欧巴都不懂了，我们怎么懂？」

*相关报导：‎Super Junior的世界观！继第一次听说的东海后，圭贤：「都是韩国人说什么超越国籍！真的是前所未闻」

近日，‎Super Junior即将发行第11张正规专辑《The Road：Keep on Going》，预告显然就融入了旷野世界观‎，不出E.L.F.所预料，Super Junior果然不懂该概念，又闹出了笑话～XD

由小分队D&E主持的广播节目《D&E Show》，最近某一次直播播出了11辑预告片，银赫不停的发问：「但这是什么意思，一直都不太懂，制作这个时候不能告诉我们吗？」「我们要去哪里？」「所以是怎么了？」



而东海倒是很认真找细节：「好像是成员们？正答，厉旭小王子？」但最后也被打败了，直呼：「这是什么啊？没有下一篇了吗？」脸上表情是真的问号。



两个人决定打给负责制作的尹智慧组长，银赫问：「真的看不懂那个，是什么意思？」尹组长回答：「为了解析的乐趣，还是过一段时间公开比较好。」但银赫与东海紧抓著继续问：「不会是根本没有（意涵）吧？」「不是临时编（意涵）的吧？」



重点来了，银赫问：「为什么不告诉我们？」尹组长回应：「感觉你们会剧透，你们不是『剧透Junior』吗？」银赫反驳：「不是我们，是特哥（利特）。」双方讨价还价了一阵子，尹组长才松口「和专辑封面照有关」，也答应在告诉粉丝前「会先告诉成员们」，不过直到最后仍担心「剧透Junior」会剧透，结果被调皮的银赫直接挂电话XDD



▼相关影片（已定位24:28）



不晓得尹组长现在到底向Super Junior成员们解释了预告片意涵，甚至是整个新专辑宣传概念了没（笑）？因为几天前利特似乎也很问号为何「‎脸上被贴线‎」啊！

顺带一提，今晚韩国时间11点（港台时间10点）会公开11辑收录曲《Don't Wait》MV预告片，完整MV会在29日11点（港台时间10点）正式出炉。

SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.1 [The Road : Keep on Going]



Pre-Release MV Coming soon

2022.06.29. 11PM KST



Release 2022.07.12. 6PM KST #SUPERJUNIOR#The_Road_Keep_on_Going pic.twitter.com/qey89HdiTl — SUPER JUNIOR (@SJofficial) June 24, 2022

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻