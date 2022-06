張娜拉婚禮現場照曝光！鄭容和獻唱祝歌《愛情光》，「前夫」李相侖還大喊：「再見～要幸福」

張娜拉於本月初公開自己即將結婚的消息,新郎是小她6歲、從事影像工作的圈外男友,兩人交往兩年。兩人婚禮在26日舉行,當天只邀請兩家父母和熟人,以非公開舉行。

婚禮司儀由張娜拉的圈內閨密朴京林擔任,祝歌由歌手李秀英、曾和張娜拉合作《大發不動產》的鄭容和演唱,他唱了 CNBLUBE 的熱門歌曲《愛情光》。

#JungYongHwa singing at #JangNara's wedding today



They work together in the 2021 KBS drama #SellYourHauntedHouse.#장나라 #정용화 #CNBLUE pic.twitter.com/D8CBzq8V7c