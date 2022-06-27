張娜拉婚禮現場照曝光！鄭容和獻唱祝歌《愛情光》，「前夫」李相侖還大喊：「再見～要幸福」

張娜拉於本月初公開自己即將結婚的消息，新郎是小她6歲、從事影像工作的圈外男友，兩人交往兩年。兩人婚禮在26日舉行，當天只邀請兩家父母和熟人，以非公開舉行。

婚禮司儀由張娜拉的圈內閨密朴京林擔任，祝歌由歌手李秀英、曾和張娜拉合作《大發不動產》的鄭容和演唱，他唱了 CNBLUBE 的熱門歌曲《愛情光》。

張娜拉與新郎因《VIP》（是拍攝導演）結緣，該劇演員李相侖、李清娥也有受邀參加婚禮。李相侖在《VIP》飾演張娜拉的丈夫，卻背著妻子外遇，婚禮上應朴京林的要求，李相侖也伸出雙手大喊：「再見，要幸福、好好生活。」引發大爆笑，而鄭容和也大喊：「努那～再見！」還喊到破音 XD

킬포

1. 예 하고 드릉드릉 시동 검

2. 첫번째 눈 꼭 감고 냅다 지름

3. 레드 스톤 빵터진 리액션 잘가핡

4. 누나아앍!!!!!!!!!!!!

5. 잘가아아아아ㅏㅏㅏㅏ~~~~~~~~ pic.twitter.com/YeRG52Dfbq — 인간알롸봉 (@igALLWAbong) June 26, 2022

今日（27日），張娜拉公開婚禮照片，和大家分享喜悅。演員爸爸朱虎聲（本名張然教）牽著她的手，為了保護圈外老公，只讓他背影曝光。她也發表結束婚禮的感想：「非常感謝大家用關心和愛祝福我，為了報答大家的應援和支持，我會在家裡做個好妻子，在工作崗位上做個誠實的演員，快樂幸福地生活。」



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