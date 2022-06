這組合太強！朴敘俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，現場教Tom Sachs和曹世鎬跳舞

這幾天好多明星都去看了Tom Sachs的個展!還有J-Hope、黃旼炫、SEVENTEEN JUN、TXT休寧凱等擔任解說,真的星光熠熠~

美國當代藝術家Tom Sachs近日來到韓國辦展,不少明星都前來捧場。Tom Sachs本人昨日在IG Story更新一張合照,朴敘俊、崔宇植、GD、李清娥、雪炫、鄭有美、柳俊烈等多位知名藝人均到場:



日本音樂人Taihei Kirioka也在IG Story發佈一張晚宴結束後的合照,GD在前方背對鏡頭,J-Hope在畫面左側舉手比V字:



GD教Tom Sachs和曹世鎬跳舞,Tom Sachs和曹世鎬比賽做伏地挺身,現場氣氛相當熱鬧。 不少網友對這個組合感到意外:「曹世鎬為什麼在那裡? 」



[25.06.2022] Lee Youngsang @ dcmr_'s IG story update with #GDRAGON and Tom Sachs @ tomsachs at Nikecraft dinner in Seoul



