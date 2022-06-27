這組合太強！朴敘俊&崔宇植&柳俊烈&GD&J-Hope合照，現場教Tom Sachs和曹世鎬跳舞

這幾天好多明星都去看了Tom Sachs的個展！還有J-Hope、黃旼炫、SEVENTEEN JUN、TXT休寧凱等擔任解說，真的星光熠熠~

美國當代藝術家Tom Sachs近日來到韓國辦展，不少明星都前來捧場。Tom Sachs本人昨日在IG Story更新一張合照，朴敘俊、崔宇植、GD、李清娥、雪炫、鄭有美、柳俊烈等多位知名藝人均到場：



日本音樂人Taihei Kirioka也在IG Story發佈一張晚宴結束後的合照，GD在前方背對鏡頭，J-Hope在畫面左側舉手比V字：



GD教Tom Sachs和曹世鎬跳舞，Tom Sachs和曹世鎬比賽做伏地挺身，現場氣氛相當熱鬧。 不少網友對這個組合感到意外：「曹世鎬為什麼在那裡？ 」



[25.06.2022] Lee Youngsang @ dcmr_'s IG story update with #GDRAGON and Tom Sachs @ tomsachs at Nikecraft dinner in Seoul



pic.twitter.com/wj6NkWy6nO — Liza Hasanova (@lizahasanova) June 25, 2022

這之前已有多位藝人分享了看展認證照片。 Tom Sachs本次同時在3個場地辦展，其中GD在21日造訪Thaddaeus Ropac畫廊、23日參觀善宰藝術中心。



防彈少年團J-Hope和SUGA在23日造訪位於HYBE INSIGHT的展覽，J-Hope還與NU'EST黃旼炫、fromis_9賽綸、SEVENTEEN JUN、TXT 休寧凱、ENHYPEN NI-KI一起錄製了韓、中、英、日文解說。



Tom Sachs創作了許多大型雕塑和拼裝（Bricolage）作品，與某品牌合作的聯名運動鞋受到GD和朴敘俊等韓星喜愛，因而在韓國知名度大增。

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