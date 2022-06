不愧是藍家，隊友就是用來捉弄的！Super Junior拍新專輯封面照，把現場玩出了團綜氛圍XD

能把專輯封面照拍攝現場玩出團綜效果的可能只有出道18年的老練男團Super Junior了吧。

Super Junior攜常規11輯《The Road : Keep on Going》強勢回歸,據悉新專輯共收錄了5首新歌,歐巴們將展示符合正規專輯重量感的高完成度的音樂和舞台,期待在《The Road : Keep on Going》中再次確認「K-POP傳奇」SUPER JUNIOR的影響力。



23日深夜,SJ官方YouTube頻道突然公開了一段成員們拍攝新專輯封面照的幕後花絮影片,每個成員都拿到了不一樣的任務,他們被要求按照完成任務的先後順序進行封面照拍攝,大大激發了眾人的勝負欲。 厲旭的高音對決、神童要聽到「你今天的香水真好聞」的誇讚、東海需拍三種含有藍色的照片、利特的拇指摔跤、銀赫喂成員吃東西、希澈的碰拳問候、藝聲需要和2人完成戳臉自拍,圭賢要和一名成員完成歌曲接唱、 始源和3人完成石頭剪刀布遊戲並且全勝,每個任務看似簡單實則不好完成,成員們都吐槽「大家在一起都快20年了,很難騙到他們」。



果然不出眾人所料,成員們很快就發現了其他人的「可疑之處」,不斷阻撓他人完成任務,經過一番混戰,定下了藝聲、利特、圭賢、東海、銀赫、厲旭、始源、神童和金希澈的順序。 現場氛圍熱鬧非凡,有著20年友情的他們任何時候都能把工作場合變團綜現場。



