7月27日上映《外星+人》導演崔東勳苦等病中的金宇彬復工、一上戲卻馬上要他吊鋼絲！金泰梨二度合作柳俊烈

由《神偷大劫案》、《暗殺》締造雙千萬觀影人次票房記錄大導崔東勳睽違七年、斥資超過400億韓元、費時13個月打造的《外星+人》，集結《信徒》柳俊烈、《我們的藍調時光》金宇彬、《二十五，二十一》(TV)金泰梨、《雨妳再次相遇》蘇志燮、《天空之城》廉晶雅、《極速引爆》趙祐鎮、《雞不可失》李荷妮、《極速快遞》金義城、《德魯納酒店》、辛正根、《寄生上流》李是勳等華麗卡司，將為觀眾帶來一場前所未見的奇幻盛宴！

《外星+人》故事敘述2022年的現在，卡德（金宇彬 飾）與森德住在地球，管理被關在人類體內的外星人囚犯。某日，首爾上空出現了太空船，刑警文道錫（蘇志燮 飾）目睹到奇特的景象……另一方面，在630年前的高麗時代，不像樣的道士無勒（柳俊烈 飾），和能發射雷電的女子以安（金泰梨 飾），為了奪取有著鉅額賞金的神劍，互相欺騙對方。而尋找神劍祕密的兩位神仙黑雪（廉晶雅 飾）和青雲（趙祐鎮 飾），以及戴著面具的慈藏（金義城 飾），都一同加入這場神劍爭奪戰，太空船也從深谷中綻放光芒浮起來了……2022年，追捕被關在人體內的外星人囚犯的他們；1390年高麗末期，爭奪傳說中的神劍的道士們……時間之門開啟，一切開始轉變！



崔東勳導演透露籌備本作的出發點，他表示：「從小只要我一想到外星人的存在，內心就充滿期待和恐懼，小時候那曾帶給我很有趣的想像力，長大後思考該如何實現這個想像力拍成電影。」異想天開的題材也讓演員們當初收到劇本時，感到新奇不已，柳俊烈就透露起初讀劇本時，心想這到底是什麼故事，一頭霧水。金宇彬也說：「在讀《外星+人》劇本時，心想：『咦？這怎麼會在這裡出現？』腦中浮現了問號。」金泰梨也深有同感地說：「再讀一次劇本時就覺得很有趣，我在選擇出演作品時，最重視的一點就是要有趣，這是最重要的條件。」



過去曾以《請回答1988》、《我只是個計程車司機》、《信徒》等作，展現多彩魅力的柳俊烈，這次在《外星+人》中飾演想獲得神劍的新手道士「無勒」一角，他以生疏的才能和刀術，自稱是有名的「魔劍神妙」。柳俊烈這次將呈現輕快生動的刀術動作戲，表現出新穎的一面。近期以韓劇《二十五，二十一》再度引起關注的金泰梨，在過去的作品《下女的誘惑》、《1987：黎明到來的那一天》、《小森林》、《陽光先生》、《勝利號》等作展現獨特的演技魅力，這次她在《外星+人》中，飾演「以安」一角。這個人物生活在630年前的高麗末年，是名拿著手槍走蕩的神祕女子，被稱為「發射雷電的姑娘」，為尋找傳說中的神劍，她四處遊走各方。



繼電影《小森林》後，《外星+人》是金泰梨和柳俊烈二度合作的作品，柳俊烈表示：「因為是第二次合作所以默契更好了，我很依賴她，從一開始默契就很好，所以我還問她：『下次要一起合作什麼作品？』」對此，金泰梨表示：「雖然俊烈哥說很依賴我，但其實是我比較依賴他！開拍後第一場戲是我們倆出現的場面，我感到很緊張害怕，但一到拍攝現場，因為有柳俊烈前輩在，讓我感到比較自在了，後來就很愉快地進行拍攝。雖然還是會緊張，但有俊烈哥在就好像什麼事都做得到！」



金宇彬這次在《外星+人》中飾演長時間滯留在地球的「卡德」，負責管理被關在人類體內的外星人囚犯，對於詮釋這個角色的重點，金宇彬表示：「為了執行任務，『卡德』一直待在地球，我將重點放在他的言行舉止都不會受周遭的人或狀況影響，總是能冷靜判斷一切的部分。並帶著不能太興奮的心情扮演這個角色，心想『卡德』應該身處世上的某處去塑造這個人物。」金宇彬其實在6年前，正準備拍攝崔東勳導演的另一部作品《竊聽》，但後來因發現罹癌須接受治療而暫緩拍攝。崔東勳導演後來也先解散《竊聽》團隊，決定等待金宇彬復出。而在這期間，崔東勳導演便著手籌備《外星+人》這部作品，他表示：「我在寫《外星+人》的劇本時，宇彬休養了一陣子，他跟我說即使是再小的角色他也想參演。其實『卡德』這個角色原本的分量很少，但寫著寫著就變得愈來愈重要了。宇彬當時跟我說：『我好像無法呈現太帥氣的動作戲……』所以我就豪言壯語地跟他說沒有動作戲！然而電影開拍後，卻馬上跟他說：『今天要吊鋼絲喔！』隨著他身體的恢復狀況，動作戲的難度也愈來愈高了！」奇幻動作鉅獻《外星+人》7月27日在台上映！



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