不愧是蓝家，队友就是用来捉弄的！Super Junior拍新专辑封面照，把现场玩出了团综氛围XD

能把专辑封面照拍摄现场玩出团综效果的可能只有出道18年的老练男团Super Junior了吧。

Super Junior携常规11辑《The Road : Keep on Going》强势回归,据悉新专辑共收录了5首新歌,欧巴们将展示符合正规专辑重量感的高完成度的音乐和舞台,期待在《The Road : Keep on Going》中再次确认「K-POP传奇」SUPER JUNIOR的影响力。



23日深夜,SJ官方YouTube频道突然公开了一段成员们拍摄新专辑封面照的幕后花絮影片,每个成员都拿到了不一样的任务,他们被要求按照完成任务的先后顺序进行封面照拍摄,大大激发了众人的胜负欲。 厉旭的高音对决、神童要听到「你今天的香水真好闻」的夸赞、东海需拍三种含有蓝色的照片、利特的拇指摔跤、银赫喂成员吃东西、希澈的碰拳问候、艺声需要和2人完成戳脸自拍,圭贤要和一名成员完成歌曲接唱、 始源和3人完成石头剪刀布游戏并且全胜,每个任务看似简单实则不好完成,成员们都吐槽「大家在一起都快20年了,很难骗到他们」。



果然不出众人所料,成员们很快就发现了其他人的「可疑之处」,不断阻挠他人完成任务,经过一番混战,定下了艺声、利特、圭贤、东海、银赫、厉旭、始源、神童和金希澈的顺序。 现场氛围热闹非凡,有著20年友情的他们任何时候都能把工作场合变团综现场。



