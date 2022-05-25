韶宥分享當偶像時的減重經驗「每天都要站體重機」SISTAR成員們變健康後還傳出了不像話的謠言

苗條又要健康真的很不容易～！但當年的 SISTAR 做到了。（大拇指）

韶宥近日在 MBN 休閒渡假的綜藝節目《超豪華酒店度假》（호캉스 말고 스캉스）上，與芮智媛聊到了關於剛出道，在女團 SISTAR 時期，被嚴格控管飲食與惡意的謠言引發討論。



芮智媛問：「偶像真的是天天都要練習，而且總是站在體重機上嗎？」韶宥回答：「是的」她接著說：「大眾對我們（女團SISTAR）的認知是健康的形象，但其實剛出道時，我們都很瘦。」韶宥剛出道時身高有168cm，體重卻只有49kg，還被嚴格控制了飲食。



韶宥：「公司還制定了一本飲食日記，每吃一口都要記錄，吃了多少飯，吃了泡菜…等等的，全部都要詳細的記錄下來。」芮智媛回應：「真的是太過分了。」



韶宥：「之後成員們開始鍛鍊身體，開始有了肌肉，就漸漸地變成了大眾眼前健康女團的形象。但形象變得強勢後，又開始出現了一些不像話的謠言。」、「當時有傳言說 SISTAR 會打人，成員們在保姆車（麵包車）裡會互相打架到車子震動，但當時的我們甚至沒有保姆車。」還補充說前輩們會開一些是不是去過club俱樂部的玩笑（但公司有禁止），成員們也因此很受傷。



韶宥表示自己20代的青春都奉獻給了 SISTAR，每天都忙著團體活動與宣傳，也都有經紀人陪著，但自己反而變得很多事都不懂，直到現在（30歲）才真正自由自在的活動著，露出了滿足的微笑。

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