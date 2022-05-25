繼《記憶法》後再度飾演主播！金東旭將與秦基周合作新劇《偶然遇見的你》

「安扣nim」再就業！金東旭這次將與正在熱播的《現在開始是Showtime！》女主角秦基周，合作新劇《偶然遇見的你》。

於2019年播出、張東潤和金所泫主演的《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》編導組合，將於今年（2022年）再推新作《偶然遇見的你》，預計於下半年作為KBS水木劇（週三、四）與觀眾們見面。

《偶然遇見的你》描述回到過去尋找連續殺人案真相的男人，和為了阻止父母結婚而開始時空旅行的女人，兩人相遇後發現彼此的目標相互重合，領悟真相與目的的故事。由金東旭和秦基周主演。



金東旭飾演「海俊」，是一名冷靜、直率的社會部記者，更成為最年輕的週末新聞主播。得到往返時間的能力後，因為遇見「允英」而被捲入神祕事件之中。



秦基周飾演「允英」，她夢想成為一名作家，卻為了現實變成上班族、一名出版社編輯。因為可疑的車禍和海俊相見了，莫名其妙穿越到過去。



金東旭主演的《豬玀之王》已於上月底（4月）播畢，本月中旬還與曾經合作過《那個男人的記憶法》的文佳煐特別出演ON檔的《流星》，為當時的副導演李秀賢應援，令劇迷們直呼：「論售後還是記憶法CP強！」



秦基周目前則與朴海鎮主演《現在開始是Showtime！》，並在劇中飾演熱血巡警「高璱邂」。

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