韶宥分享当偶像时的减重经验「每天都要站体重机」SISTAR成员们变健康后还传出了不像话的谣言

苗条又要健康真的很不容易～！但当年的 SISTAR 做到了。（大拇指）

韶宥近日在 MBN 休闲渡假的综艺节目《超豪华酒店度假》（호캉스 말고 스캉스）上，与芮智媛聊到了关於刚出道，在女团 SISTAR 时期，被严格控管饮食与恶意的谣言引发讨论。



芮智媛问：「偶像真的是天天都要练习，而且总是站在体重机上吗？」韶宥回答：「是的」她接著说：「大众对我们（女团SISTAR）的认知是健康的形象，但其实刚出道时，我们都很瘦。」韶宥刚出道时身高有168cm，体重却只有49kg，还被严格控制了饮食。



韶宥：「公司还制定了一本饮食日记，每吃一口都要记录，吃了多少饭，吃了泡菜…等等的，全部都要详细的记录下来。」芮智媛回应：「真的是太过分了。」



韶宥：「之后成员们开始锻炼身体，开始有了肌肉，就渐渐地变成了大众眼前健康女团的形象。但形象变得强势后，又开始出现了一些不像话的谣言。」、「当时有传言说 SISTAR 会打人，成员们在保姆车（面包车）里会互相打架到车子震动，但当时的我们甚至没有保姆车。」还补充说前辈们会开一些是不是去过club俱乐部的玩笑（但公司有禁止），成员们也因此很受伤。



韶宥表示自己20代的青春都奉献给了 SISTAR，每天都忙著团体活动与宣传，也都有经纪人陪著，但自己反而变得很多事都不懂，直到现在（30岁）才真正自由自在的活动著，露出了满足的微笑。

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