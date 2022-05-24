《流星》「飲酒天使」姜時德的內褲廣告竟然如實拍出來了！N.Flying李承協還曾有「咖啡胸肌」名場面

以演藝圈幕後故事為主題的《流星》，裡頭有位小鮮肉演員「姜時德」，因為醉後脫光光睡在公園一砲而紅，原以為演藝圈之路就此夭折，沒想到他卻得到了「飲酒天使」美名，拿到了內褲廣告！

《流星》劇裡便呈現了姜時德拍廣告的過程，包括上陣前做伏地挺身以確保肌肉線條明顯……沒想到，劇組竟然連廣告都如實拍出來了！飾演姜時德的 N.Flying 李承協所屬經紀公司NFC，昨（23）日也於官方Naver Post釋出了幕後照片！

看起來就和真的廣告沒兩樣，真實世界裡沒有內褲廣告商考慮找李承協代言嗎？



李承協除了在《流星》有如此深刻的「養眼」場面外，在《無法抗拒的他》也有過！劇裡的他，和尹率（李浩貞 飾）在咖啡店意外撞上，尹率把咖啡潑在了他的白色T恤上，半邊胸肌就若隱若現呈現在觀眾眼前……此幕播出後馬上登上熱搜！大家都在找這位「咖啡男」是誰。

YESSS!! HE'S ALSO THE COFFEE GUY FROM NEVERTHELESS!! Lee Seunghyub, (J.Don) the leader and vocalist of N.Flying! pic.twitter.com/sC8eCiALT2 — fel (@starryhweng) June 30, 2021

另外還有個觀眾也許不知道的事。李承協扮演的姜時德是大邱出身，來到首爾仍有濃濃的方言口音，而李承協本身就是大邱人，不僅在《流星》，過去也在《救救我》展現過流利方言，頗受好評。



《流星》目前播至第10集，姜時德竟然對經紀人朴浩英（金允慧 飾）有了好感，看來是要再加上姜有成（尹鐘焄 飾），進入三角戀情節了！不知道編劇會怎麼編寫三人的情感歸屬呢？



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