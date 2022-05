《流星》「飲酒天使」姜時德的內褲廣告竟然如實拍出來了！N.Flying李承協還曾有「咖啡胸肌」名場面

以演藝圈幕後故事為主題的《流星》,裡頭有位小鮮肉演員「姜時德」,因為醉後脫光光睡在公園一砲而紅,原以為演藝圈之路就此夭折,沒想到他卻得到了「飲酒天使」美名,拿到了內褲廣告!

《流星》劇裡便呈現了姜時德拍廣告的過程,包括上陣前做伏地挺身以確保肌肉線條明顯……沒想到,劇組竟然連廣告都如實拍出來了!飾演姜時德的 N.Flying 李承協所屬經紀公司NFC,昨(23)日也於官方Naver Post釋出了幕後照片!

看起來就和真的廣告沒兩樣,真實世界裡沒有內褲廣告商考慮找李承協代言嗎?



李承協除了在《流星》有如此深刻的「養眼」場面外,在《無法抗拒的他》也有過!劇裡的他,和尹率(李浩貞 飾)在咖啡店意外撞上,尹率把咖啡潑在了他的白色T恤上,半邊胸肌就若隱若現呈現在觀眾眼前……此幕播出後馬上登上熱搜!大家都在找這位「咖啡男」是誰。

YESSS!! HE'S ALSO THE COFFEE GUY FROM NEVERTHELESS!! Lee Seunghyub, (J.Don) the leader and vocalist of N.Flying! pic.twitter.com/sC8eCiALT2