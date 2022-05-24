《流星》「饮酒天使」姜时德的内裤广告竟然如实拍出来了！N.Flying李承协还曾有「咖啡胸肌」名场面

以演艺圈幕后故事为主题的《流星》，里头有位小鲜肉演员「姜时德」，因为醉后脱光光睡在公园一炮而红，原以为演艺圈之路就此夭折，没想到他却得到了「饮酒天使」美名，拿到了内裤广告！

《流星》剧里便呈现了姜时德拍广告的过程，包括上阵前做伏地挺身以确保肌肉线条明显……没想到，剧组竟然连广告都如实拍出来了！饰演姜时德的 N.Flying 李承协所属经纪公司NFC，昨（23）日也於官方Naver Post释出了幕后照片！

看起来就和真的广告没两样，真实世界里没有内裤广告商考虑找李承协代言吗？



李承协除了在《流星》有如此深刻的「养眼」场面外，在《无法抗拒的他》也有过！剧里的他，和尹率（李浩贞 饰）在咖啡店意外撞上，尹率把咖啡泼在了他的白色T恤上，半边胸肌就若隐若现呈现在观众眼前……此幕播出后马上登上热搜！大家都在找这位「咖啡男」是谁。

YESSS!! HE'S ALSO THE COFFEE GUY FROM NEVERTHELESS!! Lee Seunghyub, (J.Don) the leader and vocalist of N.Flying! pic.twitter.com/sC8eCiALT2 — fel (@starryhweng) June 30, 2021

另外还有个观众也许不知道的事。李承协扮演的姜时德是大邱出身，来到首尔仍有浓浓的方言口音，而李承协本身就是大邱人，不仅在《流星》，过去也在《救救我》展现过流利方言，颇受好评。



《流星》目前播至第10集，姜时德竟然对经纪人朴浩英（金允慧 饰）有了好感，看来是要再加上姜有成（尹钟焄 饰），进入三角恋情节了！不知道编剧会怎么编写三人的情感归属呢？



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