直到最後還是「瘋Ravi」！Ravi暫別《兩天一夜》又哭又笑超反轉，感性寫歌：「有你們，在外面睡覺餓肚子也沒關係」

《兩天一夜4》最新EP.121、EP.122「祝你好運」旅程不僅要告別方格伊PD與盧珍英編劇,還有固定成員Ravi。然而第一天旅程下來,節目都沒有提到Ravi要離開,原來重頭戲在夜晚。

正當文世潤傻著眼拿著手裡的詛咒幸運信,背叛感席捲而來之時,他定眼一看才發覺信的內容有異狀,原來那是Ravi所寫的,是Ravi蘊含情感一筆一筆寫下的信件,寫下了《兩天一夜》帶給Ravi的改變,寫下了Ravi因此此克服恐慌、能夠難得恣意的做各種傻事,最感動莫過於這幾句:

「因為和大家在一起,在外面睡覺也沒關係;因為和大家在一起,吃不到飯也沒關係;因為跟大家在一起,才走到了今天。我真的很喜歡《兩天一夜》的最大原因,就是哥哥們看著我時,能看出眼裡充滿愛意,發現了眼裡的愛意,讓我很幸福。作為大家的瘋Ravi很幸福,我愛你們,真的很愛你們。」



大家都知道Ravi不是永遠告別,而是暫時因兵役離開,DinDin說:「也不是Ravi入伍後我們就不會見面了,而是對以後暫時無法分享《兩天一夜》的幸福感到遺憾。」大哥延政勳也趁著機會向全體製作組感性發言:「很可惜不能永遠享受一瞬間,但又會想:因為不能永遠,所以我們一起的瞬間會更加美麗,所以會更不捨、更珍貴。我們一起度過的兩年半時間,過得很有意義。」



有趣的是,不僅幸運信任務反轉,後續的送禮環節也有反轉!本來應該很感人,結果每位成員收到的禮物竟是自己的五官抱枕加上Ravi的五官抱枕!DinDin忍不住喊:「你真的是瘋Ravi啊!」延政勳無奈道:「我家孩子會被嚇死的……」而且這禮物很眼熟,原來有一部分來自於Ravi之前收到的禮物,他腹黑的說:「我收到禮物的時候就在想,啊,這個……一定要還給哥哥們。」



不過Ravi還是另外送了自己設計的《兩天一夜》帽子「GUESS WHO WE ARE 2D1N」(我們是誰,兩天一夜),給所有成員和製作組。搞笑再搞笑的是,製作組又訂製了一組六人五官抱枕送給Ravi!這樣一來六個人都有收藏品了~XD



隔天用完早餐換哥哥們回贈Ravi禮物,六位成員們一同到照相館拍攝幸福的全家福照。節目尾聲還有彩蛋,是Ravi為《兩天一夜》寫下的歌曲〈再見〉:

「曾經很害怕出來,曾經害怕接近世界……遇見你們之後,我開始期待星期天晚上……即使變得格外不懂事,變得更傻,尋找丟失得幸福,我們牽著手一起走……GUESS WHO WE ARE?和你一起,在外面睡覺我也很開心,WHO WE ARE?和你一起,餓幾天肚子我也開心……2 DAYS & 1 NIGHT……」



