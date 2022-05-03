成為真正的CEO！安孝燮與經紀人共同成立新經紀公司，接下來的作品有《在你的時間裡》和《金師傅3》？

近日，安孝燮與舊東家 Starhaus 娛樂合約到期，宣布與經紀人共同成立經紀公司。

The Present Company 是安孝燮和出道前就一起合作的經紀人共同成立的公司，以「現在生活的我們，創造今天的快樂」爲目標的新生娛樂公司。The Present Company 常務金敏智（音，김민지）表示：「以『像禮物一樣活在當下』的意義，希望與大眾一起享受快樂和熱情。」



安孝燮最近在人氣爆棚的《社內相親》中飾演財閥第三代CEO「姜泰武」一角，塑造了充滿魅力的角色。《社內相親》還登上 Netflix 世界排名第2位，在全球引起熱烈的反響，也讓更多人記住他，成為大勢演員。



2015年以《撲通撲通LOVE》出道的安孝燮，陸續出演《雖然30但仍17》、《Abyss》、《浪漫醫生金師傅2》、《紅天機》、《社內相親》等作品，用多樣的作品，展現完全不同的樣貌。接下來的新作品是與全汝彬、姜勛搭擋的《在你的時間裡》，該劇是翻拍自台劇《想見你》，劇中他將再次一人分飾兩角。



在原本的新聞中，提到的新作品還有《浪漫醫生金師傅3》，不過...後來已經進行修改。之前就有消息傳出韓石圭、安孝燮會一起出演《浪漫醫生金師傅3》，甚至連「金師傅」韓石圭本人也說會拍攝第三季，但是 SBS 方面一直回應：「還在討論階段。」希望可以快點看到啊（敲碗～）

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