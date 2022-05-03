直到最后还是「疯Ravi」！Ravi暂别《两天一夜》又哭又笑超反转，感性写歌：「有你们，在外面睡觉饿肚子也没关系」

Ravi写下的歌曲太哭了QQ 一定要健康退伍再回来！

《两天一夜4》最新EP.121、EP.122「祝你好运」旅程不仅要告别方格伊PD与卢珍英编剧，还有固定成员Ravi。然而第一天旅程下来，节目都没有提到Ravi要离开，原来重头戏在夜晚。

正当文世润傻著眼拿著手里的诅咒幸运信，背叛感席卷而来之时，他定眼一看才发觉信的内容有异状，原来那是Ravi所写的，是Ravi蕴含情感一笔一笔写下的信件，写下了《两天一夜》带给Ravi的改变，写下了Ravi因此此克服恐慌、能够难得恣意的做各种傻事，最感动莫过於这几句：

「因为和大家在一起，在外面睡觉也没关系；因为和大家在一起，吃不到饭也没关系；因为跟大家在一起，才走到了今天。我真的很喜欢《两天一夜》的最大原因，就是哥哥们看著我时，能看出眼里充满爱意，发现了眼里的爱意，让我很幸福。作为大家的疯Ravi很幸福，我爱你们，真的很爱你们。」



大家都知道Ravi不是永远告别，而是暂时因兵役离开，DinDin说：「也不是Ravi入伍后我们就不会见面了，而是对以后暂时无法分享《两天一夜》的幸福感到遗憾。」大哥延政勋也趁著机会向全体制作组感性发言：「很可惜不能永远享受一瞬间，但又会想：因为不能永远，所以我们一起的瞬间会更加美丽，所以会更不舍、更珍贵。我们一起度过的两年半时间，过得很有意义。」



有趣的是，不仅幸运信任务反转，后续的送礼环节也有反转！本来应该很感人，结果每位成员收到的礼物竟是自己的五官抱枕加上Ravi的五官抱枕！DinDin忍不住喊：「你真的是疯Ravi啊！」延政勋无奈道：「我家孩子会被吓死的……」而且这礼物很眼熟，原来有一部分来自於Ravi之前收到的礼物，他腹黑的说：「我收到礼物的时候就在想，啊，这个……一定要还给哥哥们。」



不过Ravi还是另外送了自己设计的《两天一夜》帽子「GUESS WHO WE ARE 2D1N」（我们是谁，两天一夜），给所有成员和制作组。搞笑再搞笑的是，制作组又订制了一组六人五官抱枕送给Ravi！这样一来六个人都有收藏品了～XD



隔天用完早餐换哥哥们回赠Ravi礼物，六位成员们一同到照相馆拍摄幸福的全家福照。节目尾声还有彩蛋，是Ravi为《两天一夜》写下的歌曲〈再见〉：

「曾经很害怕出来，曾经害怕接近世界……遇见你们之后，我开始期待星期天晚上……即使变得格外不懂事，变得更傻，寻找丢失得幸福，我们牵著手一起走……GUESS WHO WE ARE？和你一起，在外面睡觉我也很开心，WHO WE ARE？和你一起，饿几天肚子我也开心……2 DAYS & 1 NIGHT……」



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