高耀太申智未婚夫文元態度讓大眾勸逃，白佳秀桌布秀團魂應援申智！

韓國這兩日娛樂消息熱門人物絕對有高耀太成員申智，申智公開與歌手未婚夫文元和隊友金鍾旼與白佳初次見面的場面，文元的態度隨即受到韓網排山倒海的批判，大家都希望申智「快逃」。

申智攜未婚夫文元和金鍾旼與白佳見面的影片，文元坦言自己並非一開始就對申智說清楚離過婚還有一個女兒，當下金鍾旼與白佳聽了明顯表情不悅，白佳甚至當場說要離開一陣子。除此之外還有種種言談流露的態度問題、更多網友的爆料，讓大眾更不能接受形象正面的申智和文元結婚，不僅呼籲申智遠離文元，也呼籲金鍾旼和白佳勸勸申智。

*回顧報導：

〈【韓網熱門】網友反對高耀太申智結婚，爆男方問題多多：奉子成婚、隱瞞情史、貶低申智……〉



事情延燒，白佳3日深夜限時動態疑替申智應援，秀了自己的手機桌布，是高耀太三人都穿同款黑色帽T的合影，上頭有顆藍色愛心。另一張限時動則是李承桓的歌曲〈家人〉，歌詞是「要永遠在一起／我愛你們謝謝你們全部／會守護我的愛至今」。



初見面的影片中，金鍾旼和白佳雖面有難色，最後仍表示祝福兩人、只要兩人幸福就好。而按時間線順序，白佳後來曾在廣播節目上透露文元也和申智一起，替過世的媽媽守了靈堂，不清楚白佳是否對文元有所改觀或完全接納，也難以推測白佳這些限時動態是否表達對這對未婚夫婦的支持，可以肯定的是，白佳絕對是替申智打氣，再次展現了高耀太20多年的團魂。

*回顧報導：

〈‎高耀太的不合：剩白佳還沒結婚！高耀太的團魂：申智未婚夫也守白佳媽媽靈堂！‎〉



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