秀智和BLACKPINK Jisoo同台拼美，360度無死角！安孝燮忙著拍戲顯倦態

俊男美女雲集的時裝秀場,誰不愛看呢? 這是一場視覺盛宴!

最近高奢品牌Dior在韓國梨花女子大學舉辦了一場早秋女装系列大秀,邀請了多位重磅級明星助陣,我們一起來看看都有誰吧。

作為Dior的寵兒,BLACKPINK Jisoo自然要盛裝出席,黑色鏤空花紋簡約的連衣長裙。 上半身長袖盡顯知性優雅,下半身傘裙設計更突出腰線,增添氣勢。



金妍兒也是Dior的座上賓,肉紫色針織衫+雙色百褶長裙,這一身顏色也只有金妍兒的女王氣質才能Hold住!



「人間Dior」秀智的秀場Look從來不會出錯,一身卡其色長風衣,集端莊、柔美、古典美融為一體,360度無死角。



Red Velvet Yeri的這身白色連衣裙雖然充滿夏日清涼感,但在卻少了一些特色,只能說中規中矩不出錯。



金瑞亨一亮相,閃亮的藍裙子就吸引了所有目光,哪怕是以溫柔著稱的Dior服裝穿在金老師身上也會有幹練凌厲的感覺。



「始祖鳥霸總」安孝燮將霸氣的逗號劉海全部放下,立馬就多了一些稚嫩感。可能是最近忙著拍新劇,導致生圖看起來有些疲憊感,讓不少粉絲很擔心,隔空喊話希望他多休息。



「Dior男孩」EXO世勳,褲腿堆在腳上,太浪費大長腿和完美比例了,讓他看起來變矮了不少。



丁海寅如同吃了防腐劑一般,牛仔褲+夾克,這一身真的很保暖!



黃寅燁和安孝燮穿的是兄弟裝嗎?色彩鮮艷的格紋外套讓他看起來有活力又俏皮。



