結局再度惹議！《婚詞離曲3》最終回收視依舊衝破10％！《婚詞離曲3》未有製作第四季計畫卻又留伏筆

從第一季到第三季總是話題不斷的《婚詞離曲》系列，歷經換角與更換導演等等，劇情也超狗血展開，第二季結尾留有「CP大亂配」令人傻眼的結局外，第三季日前播出最終回卻又令觀眾驚呼「這是什麼意思？」

5月1日在TV Chosun剛播畢的《婚詞離曲3》再度上演令觀眾不解的結局。第三季歷經了三位主演包含成勛、李泰坤以及金甫娟均辭演而必須換角外，第二季留下的結局也令觀眾們傻眼。加上第三季才一開播，飾演成勛小三的李敏英，在生產過程中卻直接羊水栓塞而離世，讓觀眾們相當驚訝。加上含冤而死的老院長鬼魂出現，直到第三季最後還有宋元鬼魂與陰間使者登場，再度送上了令觀眾們意想不到的荒誕結局。



劇中的女主角朴柱美以及全秀景最終都嫁進誓家成了妯娌，甚至兩人還雙雙懷孕即將迎來新生命。一開始與成勛搭配並有嚴重公主病的李歌領，原本雖已經離婚並想找尋新對象，但最後仍接受老公與小三生的孩子並復合。教授與外遇小三雖愛得甜蜜但也歷經分手結局，但最後又被湊在一起。朴柱美前夫最渣老公，雖想念前妻但也只能跟小三繼續下去，最後終於知道了繼母東美對父親見死不救的事實。



在第二集結尾呈現大亂配，讓觀眾們期待第三季可能有意想不到的反轉。但除了誓東馬與莎菲英（朴柱美飾）這組CP為真，其他誓返與宋元、潘思賢與雅美這兩組其實並沒有在第三季發展戀情在一起。不過第三季的結局也同樣令人感到錯愕。



宋元的鬼魂依依不捨，卻發現陰間使者出現在一切都很幸福的誓家，表示有人即將被帶走。相當幸福的莎菲英，挺著大肚子在理髮院遇到前夫渣男，心情複雜但不後悔，而老公誓東馬在幫她挑禮物時竟然遭重物砸頭，鮮血直流倒地。宋元在誓返車上還說著「我希望被帶走的人是你，才能陪我聊天」，接著誓返會發生交通事故嗎？李歌領以為有腦部病變但只是精神官能症，出院回家後卻看見家中有小孩鬼魂，孩子甚至告訴奶奶「怎麼辦，老頭子要被搶走了…」接著畫面還出現再度第二季的誇張結局，讓觀眾們直呼「我到底看了什麼」！



不過《婚詞離曲》製作組方面目前尚未有製作第四季的計畫，很多觀眾也覺得又再度被欺騙而上網留言表達對製作方的不滿。但不可否認的是《婚詞離曲3》仍舊帶來了驚人收視率，最終回甚至以雙位數坐收。

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