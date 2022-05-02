秀智和BLACKPINK Jisoo同台拼美，360度无死角！安孝燮忙著拍戏显倦态

秀智和BLACKPINK Jisoo同台拼美，360度无死角！安孝燮忙著拍戏显倦态

明星   2022年5月2日   星期一10:27   Tracy   6

（封面图源：IG@imhyoseop 、@hi_high_hiy、@sooyaaa__、@dior）

俊男美女云集的时装秀场，谁不爱看呢？ 这是一场视觉盛宴！

最近高奢品牌Dior在韩国梨花女子大学举办了一场早秋女装系列大秀，邀请了多位重磅级明星助阵，我们一起来看看都有谁吧。

作为Dior的宠儿，BLACKPINK Jisoo自然要盛装出席，黑色镂空花纹简约的连衣长裙。 上半身长袖尽显知性优雅，下半身伞裙设计更突出腰线，增添气势。

金妍儿也是Dior的座上宾，肉紫色针织衫+双色百褶长裙，这一身颜色也只有金妍儿的女王气质才能Hold住！

「人间Dior」秀智的秀场Look从来不会出错，一身卡其色长风衣，集端庄、柔美、古典美融为一体，360度无死角。

Red Velvet Yeri的这身白色连衣裙虽然充满夏日清凉感，但在却少了一些特色，只能说中规中矩不出错。

金瑞亨一亮相，闪亮的蓝裙子就吸引了所有目光，哪怕是以温柔著称的Dior服装穿在金老师身上也会有干练凌厉的感觉。

「始祖鸟霸总」安孝燮将霸气的逗号刘海全部放下，立马就多了一些稚嫩感。可能是最近忙著拍新剧，导致生图看起来有些疲惫感，让不少粉丝很担心，隔空喊话希望他多休息。

「Dior男孩」EXO世勋，裤腿堆在脚上，太浪费大长腿和完美比例了，让他看起来变矮了不少。

丁海寅如同吃了防腐剂一般，牛仔裤+夹克，这一身真的很保暖！

黄寅烨和安孝燮穿的是兄弟装吗？色彩鲜艳的格纹外套让他看起来有活力又俏皮。

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留言/评论
  • 安安疲態，是因為忙拍新劇，剛剛又發佈成立自己的企劃經紀公司“The Present Company” 真的是“勞模“!fighting
    4小时前
  • 但孝燮仍然係最靚仔😍，不過確實孝燮而家咁忙，我真係都擔心佢身體會捱壞架🥺
    3小时前
  • 🖤💗🖤💗
    3小时前
  • 4小时前
  • 《慎入》全港最快流出 t.me/linfun888
    3小时前
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