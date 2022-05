秀智和BLACKPINK Jisoo同台拼美，360度无死角！安孝燮忙著拍戏显倦态

俊男美女云集的时装秀场,谁不爱看呢? 这是一场视觉盛宴!

最近高奢品牌Dior在韩国梨花女子大学举办了一场早秋女装系列大秀,邀请了多位重磅级明星助阵,我们一起来看看都有谁吧。

作为Dior的宠儿,BLACKPINK Jisoo自然要盛装出席,黑色镂空花纹简约的连衣长裙。 上半身长袖尽显知性优雅,下半身伞裙设计更突出腰线,增添气势。



金妍儿也是Dior的座上宾,肉紫色针织衫+双色百褶长裙,这一身颜色也只有金妍儿的女王气质才能Hold住!



「人间Dior」秀智的秀场Look从来不会出错,一身卡其色长风衣,集端庄、柔美、古典美融为一体,360度无死角。



Red Velvet Yeri的这身白色连衣裙虽然充满夏日清凉感,但在却少了一些特色,只能说中规中矩不出错。



金瑞亨一亮相,闪亮的蓝裙子就吸引了所有目光,哪怕是以温柔著称的Dior服装穿在金老师身上也会有干练凌厉的感觉。



「始祖鸟霸总」安孝燮将霸气的逗号刘海全部放下,立马就多了一些稚嫩感。可能是最近忙著拍新剧,导致生图看起来有些疲惫感,让不少粉丝很担心,隔空喊话希望他多休息。



「Dior男孩」EXO世勋,裤腿堆在脚上,太浪费大长腿和完美比例了,让他看起来变矮了不少。



丁海寅如同吃了防腐剂一般,牛仔裤+夹克,这一身真的很保暖!



黄寅烨和安孝燮穿的是兄弟装吗?色彩鲜艳的格纹外套让他看起来有活力又俏皮。



[NEWS]



Actor Hwang In-Youp attended the Dior 22 Fall Women Fashion Show at Ewha Uni. this afternoon



SO CUTE

.#황인엽 #hwanginyoup #디올 #DiorFall22Seoul pic.twitter.com/SUDssIVRUK