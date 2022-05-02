又是全員反派嗎？金順玉新作《七人的逃脫》除了嚴基俊&黃正音，還有尹鐘焄&申恩慶

金順玉大神又推新作了，誓將狗血劇進行到底！

去年《The Penthouse》系列掀起了收視熱潮，順玉大神將身世梗、雙胞胎梗、死而復生梗玩得出神入化，看得觀眾們一邊吐槽「太狗血」一邊又欲罷不能，收視率不斷刷新紀錄，造就了全民追劇熱潮。 上部劇才剛剛殺青半年多，金順玉就說要開拍新作《七人的逃脫》了，聯手的還是《The Penthouse》的朱東民導演，加上早前的《皇后的品格》，這是兩位大神第三次合作了。



上個禮拜就爆出《七人的逃脫》男女主角由嚴基俊和黃正音擔任，《The Penthouse》戲裡中嚴基俊將大反派「朱丹泰」刻畫得淋漓盡致，每次看到他登場，觀眾們就覺得他下一秒就要踹桌子打人了，新劇裡他將演繹怎樣的角色很讓人期待。 而黃正音前不久剛剛復婚+生下二胎寶寶，這麼快就回歸小螢幕也叫人好奇她的新角色。



除了男女主角之外，日前《七人的逃脫》劇組再傳主演陣容好消息，在《The Penthouse》系列中以「病嬌美」魅力圈粉的「河博士」尹鐘焄和寵女狂人「姜瑪麗」申恩慶也將傾力加盟，「The Penthouse」陣容已經集結了3位重要人物，金素妍、柳真、奉太奎、李智雅等人真的不會來客串嗎？？ 觀眾們是否能夠期待一下？ ！



《七人的逃脫》是以7位主人公為中心展開的故事，目前具體的故事情節還在保密階段，但從已經確定的主演陣容來看，民眾們感歎一句「感覺會是一場大亂鬥」。

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