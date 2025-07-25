[好片推薦]面對毀滅的世界，你選擇「獨活」還是「團體戰鬥」！《全知讀者視角》台韓首日票房開紅盤！原著作者也背書～

7月23日已正式在台上映的奇幻話題電影《全知讀者視角》，集結震撼大場面、精彩動作戲、頂級視效與華麗卡司，在台上映首日即超越台灣影史最賣座韓片《與神同行》當年的首日票房，更創下近五年韓片在台首日票房最高紀錄，在韓國上映首日更吸引超過12.2萬名觀眾湧入戲院，強勢登頂票房冠軍寶座。

《全知讀者視角》改編自同名原著小說，劇情描述一部連載了10年的網路小說，漸漸沒了人氣讀者僅剩一人，在這部小說畫上句點的那一天，情節竟然真實上演！而這位唯一的讀者「金獨子」（安孝燮飾），掌握了劇情的發展，能否在關鍵時刻做出正確決策？與小說中的男主角劉眾赫（李敏鎬飾）能否聯手戰鬥，改寫小說的結局？



劇中雙主角的設定，也各自代表著社會上的「合作主義」與「自私主義」，選擇任何一邊都需要勇氣。劇中的金獨子，卻有著與名字截然不同的團隊意識，有很多次他需要做出決定，不管是自願還是情況所逼，總是選擇團體作戰。不過小說中的回歸者劉眾赫有所不同，雖然他並非一開始就孤身戰鬥，但經歷多次的失敗，讓他抱持獨自戰鬥的信念，兩人立場對立，最後是誰能勝出？



而主角們在旅途中也歷經許多人性，就是社會的縮影，譬如有些人安於現狀，寧願一天天沒意義的消磨時間，卻害怕面對可能未知的挑戰，並非每個人都有勇氣選擇勇敢對戰，但是同伴會給你力量，當獨子猶豫著該站在綠色格子裡存活，還是跟大家一起往前衝的時候，同伴的眼神讓他更加堅定做出選擇。並且每一個人都希望活用自己的個人技，這是在片中展現得相當淋漓盡致的一環。



片中除了大量的特效場面外，也穿插著令人心酸的劇情，令人印象深刻的是被「幻影監獄」禁錮的時候，人的恐懼以及過往不愉快的回憶會吞噬自己，陷入這樣的情緒而無法自拔，片中的主角們也都是「有故事的人」，如何擺脫這樣的情緒，其實也是現代人的課題，有許多人也為憂鬱情緒所苦，希望大家看了也提醒自己，別讓自己被不良情緒禁錮。



《全知讀者視角》之所以能風靡全球讀者，正是因為其獨樹一幟的劇情設定：「如果世界即將滅亡，只有我知道故事結局。」這樣的構想不僅打破傳統敘事框架，更成功擄獲數以億計讀者的心。為慶祝這部人氣網路小說被改編登上大銀幕，原著作者sing N song也特別在電影上映當日送上親筆祝賀訊息：「電影《全知讀者視角》終於上映了，請大家一起觀賞吧！」簡單一句話，蘊含對本片的高度支持與肯定，也讓尚未入場的觀眾期待值直線飆升。《全知讀者視角》全台熱映中。

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