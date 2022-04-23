被軍隊耽誤的Rapper！「尹尚基」即興Rap創造《軍檢察官多伯曼》名場面，和都倍萬的Bromance也讓人難忘

尹系長（高建韓）要成為新一代超強綠葉啦！

《軍檢察官多伯曼》下週就要完結，目前14集下來，有沒有讓你深刻的搞笑內容呢？小編就先分享兩段內容，都是劇中的「尹尚基」系長（高建韓 飾）所創造的！

12集，尹尚基和車友仁（曹寶兒 飾）為了洪武燮作威作福案奔波，請求已退伍的韓森秀擔任提供證詞，結果穿著嘻哈的韓森秀劈頭就罵髒話，接著自顧自用Rap拒絕請託，但更讓人驚訝的是，尹尚基竟然能夠回以Rap和他Battle！



這段情節頗受觀眾歡迎，於Naver TV達6萬多人觀看、70人留言，留言包括：「YO!! SWAG爆發^^」、「嘻哈精神……呵呵呵支持」、「顆顆顆顆顆真的要瘋了」、「顆顆顆顆顆瘋了」、「做得好，顆顆顆幹勁十足啊」「貼近生活的Rapping，Show Me The Life*耶！」、「這部劇太有趣了」。（*編按：韓國有檔嘻哈選秀節目叫《Show Me The Money》）。IG也有近5萬人觀看，留言也多是讚許這段情節相當爆笑。

▼影片



另外一個尹尚基創造的名場面就在14集，他對同僚安宥拉（金僩娜 飾）敘述起自己會擔任調查官都是因為都倍萬（安普賢 飾）。他回顧與都倍萬邂逅的起源，場面被他套上了浪漫濾鏡……



事情是這樣的，尹尚基被當作犯人帶走時，都倍萬宛如救世主般在撒著陽光的午後現身，優雅的對抓著尹尚基的憲兵說：「他不是犯人，我的直覺是這樣。」然後都倍萬拋了媚眼、擠擠鼻子就把尹尚基的心跟人勾走了……



尹尚基回顧此事還忍不住揪揪嘴，更流了鼻血哩！（小編OS：我看你不是喜歡車友仁，是喜歡都倍萬吧！！！）



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