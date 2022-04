被軍隊耽誤的Rapper！「尹尚基」即興Rap創造《軍檢察官多伯曼》名場面，和都倍萬的Bromance也讓人難忘

尹系長(高建韓)要成為新一代超強綠葉啦!

《軍檢察官多伯曼》下週就要完結,目前14集下來,有沒有讓你深刻的搞笑內容呢?小編就先分享兩段內容,都是劇中的「尹尚基」系長(高建韓 飾)所創造的!

12集,尹尚基和車友仁(曹寶兒 飾)為了洪武燮作威作福案奔波,請求已退伍的韓森秀擔任提供證詞,結果穿著嘻哈的韓森秀劈頭就罵髒話,接著自顧自用Rap拒絕請託,但更讓人驚訝的是,尹尚基竟然能夠回以Rap和他Battle!



這段情節頗受觀眾歡迎,於Naver TV達6萬多人觀看、70人留言,留言包括:「YO!! SWAG爆發^^」、「嘻哈精神……呵呵呵支持」、「顆顆顆顆顆真的要瘋了」、「顆顆顆顆顆瘋了」、「做得好,顆顆顆幹勁十足啊」「貼近生活的Rapping,Show Me The Life*耶!」、「這部劇太有趣了」。(*編按:韓國有檔嘻哈選秀節目叫《Show Me The Money》)。IG也有近5萬人觀看,留言也多是讚許這段情節相當爆笑。

▼影片



另外一個尹尚基創造的名場面就在14集,他對同僚安宥拉(金僩娜 飾)敘述起自己會擔任調查官都是因為都倍萬(安普賢 飾)。他回顧與都倍萬邂逅的起源,場面被他套上了浪漫濾鏡……



事情是這樣的,尹尚基被當作犯人帶走時,都倍萬宛如救世主般在撒著陽光的午後現身,優雅的對抓著尹尚基的憲兵說:「他不是犯人,我的直覺是這樣。」然後都倍萬拋了媚眼、擠擠鼻子就把尹尚基的心跟人勾走了……



尹尚基回顧此事還忍不住揪揪嘴,更流了鼻血哩!(小編OS:我看你不是喜歡車友仁,是喜歡都倍萬吧!!!)



