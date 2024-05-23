安普賢《只要有空，》和退役海軍滔滔不絕「攀關係」，劉在錫：「你今天很興奮耶！」

上半年演出《財閥X刑警》再獲肯定的安普賢，受綜藝節目《只要有空，》之邀回到了自己待過七年的首爾望遠洞，來到熟悉之地當然忍不住表達自己的所知，不過遇到退役海軍，他講更多了！

此集《只要有空，》首個委託人是「首爾艦公園」導覽員李海正，他同時是退休海軍上校，主持人劉在錫、柳演錫與嘉賓安普賢三人坐下來先了解他的故事。上校先是說明首爾艦服役了30年之久，退役後停泊在漢江供人參觀，安普賢聽了突然表示自己曾住附近一段時間，說自己某天看見首爾艦出現還以為要打仗了，老實的話語讓上校低頭拚命忍笑。



柳演錫聊到軍港節會展示相當多軍艦，安普賢又坐不住了，表明自己是陸軍儀隊出身，軍港節的表演都是他們負責的，還講出專有名詞「鎮海基地指揮部」的簡寫「鎮基指」，劉在錫忍不住調侃安普賢：「你今天很興奮耶！怎麼會想到當兵的事？」



這還沒完，安普賢下一句就說自己還演了《軍檢察官多伯曼》，劉在錫乾脆幫他補充他甚至有快艇駕照（節目前幾分鐘說了‎因為《財閥X刑警》考的）。「『安保』……『安普賢』……」安普賢更拿自己的名字出來，名字前兩個字諧音「安保」，正是指國家安全的意思啊！節目一開始就對安普賢「安保」「安保」叫的劉在錫都笑了。



問上校為何堅持穿著海軍制服，他表示是想做個榜樣、給予青少年夢想，此時安普賢又想說話了：「我……說起來很奇怪，我其實是制服從業人員宣傳大使。」柳演錫噴笑，劉在錫笑著舉手制止：「可以了！你還要繼續講下去嗎！」安普賢解釋自己是因為《財閥X刑警》多次穿了警察制服獲選，還說隔天要參加任命儀式，劉在錫這才相信。



不服輸的柳演錫也說話了：「我也……不久前去國情院當了公益廣告模特兒。」柳演錫開心的表達自己和「安保」也有關係：「國家安全碼是111！」結果安普賢接著說：「我是那個公益廣告的上一個模特兒，國情院上個模特兒是我。」柳演錫笑得更誇張直接跌地了，和劉在錫兩個人都覺得非常巧合、不可思議。



看完這段，YouTube一些網友留言稱讚安普賢很好笑，說他綜藝感進步了、和劉在錫很有化學反應，甚至敲碗他當《Running Man》租借成員：「安普賢太搞笑了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ，有沒有演出‎《Running Man》當租借成員‎的想法？」

▼節目相關影片



說到安普賢在劇中穿很多次制服，被任命為制服從業人員宣傳大使，那最後就來分享幾張安普賢歷年的「制服」帥照吧！

▼《軍檢察官多伯曼》陸軍制服



▼《財閥X刑警》警察制服



▼《軍檢察官多伯曼》檢察官袍



▼《軍檢察官多伯曼》學生制服



▼《她的私生活》柔道道服



▼《梨泰院Class》囚犯制服(?)



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