安普賢突曬《軍檢察官多伯曼》劇照，原來是登上Netflix，台韓排行均衝前十

近期以《財閥X刑警》再獲人氣的安普賢，近日突曬2022年作品《軍檢察官多伯曼》劇照，原來是替本月登上Netflix播出的舊劇宣傳。

《軍檢察官多伯曼》（又譯熱血軍檢、軍檢察官都柏文）是2022年tvN推出的月火劇，是韓劇首次以「軍檢察官」為主角、以軍事法庭為背景，除了法庭戲碼還有動作戲，描述為錢而成為軍檢察官的都倍萬（安普賢 飾），與為了報仇成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒 飾），兩人攜手打擊軍中醜惡的故事。編劇是鼎鼎大名的尹賢浩，曾以電影《正義辯護人》獲大鐘獎最佳劇本。



《軍檢察官多伯曼》是曹寶兒首度挑戰動作戲之作，她特別剪短髮，和本身是格鬥選手出身也拍過動作戲的安普賢默契搭檔，頗受讚賞。主演到配角表現佳，加上劇本新鮮刺激，當年開播第一集全國及首都圈就有5%收視率，第二集全國直接飆升7%，首都圈甚至有8%，結局全國與首都均衝破10%，成為tvN史上收視第三佳月火劇，僅次於2《百日的郎君》與《成為王的男人》，今年才被《和我老公結婚吧》擠下寶座。另外，《軍檢察官多伯曼》還被《富比士》評為2022二十大最佳韓劇。



若仔細談述劇本，《軍檢察官多伯曼》除了復仇戲碼暢快淋漓是優點外，還疑似改編了韓國軍中實際發生過的「2014年高城郡韓軍槍擊案」（韓稱第22步兵師槍擊案）與「2005年漣川郡軍人掃射案」（韓稱530GP事件），雖然官方並沒有正式說明情節改編自真實事件，但引起許多觀眾聯想及反思。然而，劇情描寫的各種軍中貪腐也曾受到批判「過度誇張」，‎Namu百科‎可見一長篇幅的批評。



《軍檢察官多伯曼》目前登上Netflix，在韓國區一度登上第四名，而台灣最高則有第六名，香港則遺憾未入榜，或許是因為《軍檢察官多伯曼》仍可在黃Viu煲劇平台免費收看全劇。



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