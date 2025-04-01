河正宇自導自演《Lobby》陣容強，特映也星光熠熠！東方神起與D&E看始源，《雞不可失》力挺李東輝

河正宇自導自演，金義聖、李東輝、朴秉恩、崔始源、朴海秀等人演出的電影《Lobby》，昨（1）日舉行VIP試映會，台上台下可以說整場星光熠熠。

《Lobby》講述本來只懂學術研究不懂商業、對高爾夫也一竅不通的昌旭（河正宇 飾），為了爭取道路國策事業而利用高爾夫運動展開遊說行動。除了《與神同行》河正宇自導自演外，演出陣容還有《模範計程車》（模範的士）金義聖、《屍戰朝鮮》朴秉恩、《魷魚遊戲》朴海秀、《京城怪物》姜末今、《雞不可失》（炸雞特攻隊）李東輝、《MOVING異能》（MOVING超異能族）郭善英、《犯罪都市》玄奉植、《酒鬼都市女人們》崔始源、《元敬》車珠英與《命定之人》姜海琳，劇組光是人物海報就製作了高達10款宣傳誰演了此電影！



VIP試映會邀請了演員們的親朋好友觀影助陣宣傳，台下觀影的演員及明星們也絕不是普通人，如東方神起瑜鹵允浩和最強昌珉，和Super Junior-D&E東海銀赫一同欣賞Super Junior始源演出。他們都是SM娛樂出身，可說「紅藍一家親」，允浩發文就寫「東Su Together」並加上兩團應援色紅色與藍色愛心。始源1月另一檔電影‎《雖然是童話，但青少年禁止觀看》VIP試映時，允浩和D&E也在。



Red Velvet瑟琪也受SM娛樂同門師兄始源邀請而來，她除了tag始源表達感謝並說看得很開心外，還特地標記河正宇稱讚「很久沒看到這麼有趣的電影了」，有趣到她回到家了還會想起來。說到瑟琪和河正宇，瑟琪2018年上廣播電台曾被問想和哪位明星變熟，她回答河正宇，說常看對方的短影片有趣又有魅力，而河正宇當年受訪則大方承認自己是Red Velvet粉絲，本命是瑟琪（另外還有TWICE，本命彩瑛）。



Super Junior東海銀赫對始源展現「成員愛」之外，《雞不可失》「緝毒組刑警們」也對李東輝展現義氣，除了李荷妮，柳承龍、陳善圭與孔明都來了，坐在一起欣賞電影。柳承龍同時也關注著郭善英和金義聖，柳承龍和郭善英可是《MOVING異能》可惜早早天人永隔的夫妻啊！而柳和金義聖曾合作《雞不可失》，今年還有Disney+《下流大盜》待播出。



李東輝除了邀請《雞不可失》刑警成員外，還有李帝勳、金高銀與朴所羅門，李東輝和李帝勳近年才以實境節目《芬蘭租屋生活》結為好友。李帝勳觀影亦不忘關心《模範計程車》夥伴金義聖。



還有，安普賢也受邀試映特別tag了李東輝以及《軍檢察官多伯曼》演他姑姑的姜末今，稱讚電影「最棒」。



《Lobby》將在明（2）日於韓全國首映，海外觀眾可能要再等等！



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