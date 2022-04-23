被军队耽误的Rapper！「尹尚基」即兴Rap创造《军检察官多伯曼》名场面，和都倍万的Bromance也让人难忘

尹系长（高建韩）要成为新一代超强绿叶啦！

《军检察官多伯曼》下周就要完结，目前14集下来，有没有让你深刻的搞笑内容呢？小编就先分享两段内容，都是剧中的「尹尚基」系长（高建韩 饰）所创造的！

12集，尹尚基和车友仁（曹宝儿 饰）为了洪武燮作威作福案奔波，请求已退伍的韩森秀担任提供证词，结果穿著嘻哈的韩森秀劈头就骂脏话，接著自顾自用Rap拒绝请托，但更让人惊讶的是，尹尚基竟然能够回以Rap和他Battle！



这段情节颇受观众欢迎，於Naver TV达6万多人观看、70人留言，留言包括：「YO!! SWAG爆发^^」、「嘻哈精神……呵呵呵支持」、「颗颗颗颗颗真的要疯了」、「颗颗颗颗颗疯了」、「做得好，颗颗颗干劲十足啊」「贴近生活的Rapping，Show Me The Life*耶！」、「这部剧太有趣了」。（*编按：韩国有档嘻哈选秀节目叫《Show Me The Money》）。IG也有近5万人观看，留言也多是赞许这段情节相当爆笑。

▼影片



另外一个尹尚基创造的名场面就在14集，他对同僚安宥拉（金僩娜 饰）叙述起自己会担任调查官都是因为都倍万（安普贤 饰）。他回顾与都倍万邂逅的起源，场面被他套上了浪漫滤镜……



事情是这样的，尹尚基被当作犯人带走时，都倍万宛如救世主般在撒著阳光的午后现身，优雅的对抓著尹尚基的宪兵说：「他不是犯人，我的直觉是这样。」然后都倍万抛了媚眼、挤挤鼻子就把尹尚基的心跟人勾走了……



尹尚基回顾此事还忍不住揪揪嘴，更流了鼻血哩！（小编OS：我看你不是喜欢车友仁，是喜欢都倍万吧！！！）



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