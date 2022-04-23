這個男人太帥氣～♥ 李俊昊服役期間捐贈車輛給保護中心，退伍後在身心障礙者日給中心送上Pizza！

21日，有位網友在網路社區上傳標題為「李俊昊服役期間的善行」的文章。

原 PO 寫下：「雖然李俊昊已經退伍很久了，但他當時在我姨母工作的身心障礙者保護中心當社會服務要員。他真的是一位很帥氣的人，希望世界上的人都能知道這一點，所以我寫下這個貼文。」



他接着說：「19年的時候，姨母說有個藝人在中心當社會服務要員。但他沒有中心相關知識，工作起來會很辛苦，說實話我那時候也特別擔心。但是他來工作的第一天，到兩週後姨母也不停地稱讚他。說他不僅特別真誠，努力工作是基本，人也特別善良。姨母工作的中心剛開院沒多久，所以並沒有車，那時候俊昊才剛服役幾個月，他說感覺移動的時候可能會需要車子，就捐了一輛車。服役期間，他也沒有經常休假，而是不停歇地工作。」



之後提到：「4月20日不是身心障礙者日（韓國的）嗎，李俊昊給中心送來了 Pizza ，讓大家一起吃。他已經退伍非常久了，最近應該非常忙碌來著，卻還是記在心裡，聯絡了中心，真的太帥氣了。加上在中心服務的人總共有16人左右，但是送來10個 Pizza，都是不同的口味，姨母要求我一定要寫下這個。」

消息一公開，也讓網友們紛紛表示：「哇...俊昊好帥啊」、「我都不知道昨天是身心障礙者日，看到比我還忙碌的藝人也能記住並照顧他們，我會反省的」、「李俊昊爲什麼是完美」、「成功的人都是有理由的」、「不愧是我的男人」、「真的一如既往的帥氣」等等。



另外，李俊昊確定與潤娥合作新劇《King the Land》，這是一部愛情喜劇，講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人男主角，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的女主角相遇之後，一起製造可以真正開懷歡笑的日子。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞