競爭太激烈！百想藝術大賞入圍名單公開，李俊昊&丁海寅&李政宰&金南佶等角逐最佳男主角

第58屆百想藝術大賞將在5月6日晚舉辦，今天通過官網公開了電影、電視、舞台劇等各個部門的入圍名單，電視劇這邊從作品到演員都太多、太優秀，讓人超難抉擇啊！

百想藝術大賞是韓國代表性的綜合藝術獎項，與青龍獎和大鍾獎並稱韓國三大影視獎。 不同於韓國三大台的年末頒獎禮，百想藝術大賞對戲劇類作品的評審範圍不限於無線台電視劇，也包括tvN和JTBC等有線台，以及Netflix、wavve等OTT線上串流平臺的作品。 一起來看今年有哪些人氣作品和演員入圍吧！



58屆百想藝術大賞入圍名單【最佳電視劇】

《D.P：逃兵追緝令》《二十五，二十一》《魷魚遊戲》《衣袖紅鑲邊》《既然如此就前進青瓦台》



58屆百想藝術大賞入圍名單【最優秀演技賞（男）】

金南佶《解讀惡心的人們》，李政宰《魷魚遊戲》，李俊昊《衣袖紅鑲邊》，任時完《Tracer》，丁海寅《D.P：逃兵追緝令》



58屆百想藝術大賞入圍名單【最優秀演技賞（女）】

金泰梨《二十五，二十一》，金惠秀《少年法庭》，朴恩斌《戀慕》，李世榮《衣袖紅鑲邊》，韓韶禧《以吾之名》



58屆百想藝術大賞入圍名單【配角賞（男）】

李德華《社內相親》，李學周《既然如此就前進青瓦台》，李賢旭《Mine：我的上流世界》，趙賢哲《D.P：逃兵追緝令》，許城泰《魷魚遊戲》



58屆百想藝術大賞入圍名單【配角賞（女）】

姜末今《三十九》，金信祿《地獄公使》，金姝憐《魷魚遊戲》，玉子妍《Mine：我的上流世界》，張慧珍《衣袖紅鑲邊》



58屆百想藝術大賞入圍名單【新人演技賞（男）】

具教煥《D.P：逃兵追緝令》，申承浩《D.P：逃兵追緝令》，劉仁秀《殭屍校園》，崔顯旭《二十五，二十一》，陳俊翔《羽毛球少年團》



58屆百想藝術大賞入圍名單【新人演技賞（女）】

金慧峻《神探具景伊》，李妍《少年法庭》，李瑜美《殭屍校園》，鄭好娟《魷魚遊戲》，趙怡賢《殭屍校園》



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