要繼續走花路啊！薛仁雅與 GOLDMEDALIS 簽訂專屬合約，公司大前輩金秀賢發文祝賀：「哦天啊！」

薛仁雅在離開前東家 OUI 娛樂後，確定與 GOLDMEDALIS 簽訂專屬合約。

今日（11日），GOLDMEDALIST 表示：「薛仁雅是兼具魅力外貌和紮實演技的演員，為了讓對演技有著與眾不同熱情的薛仁雅作為演員展現新的魅力，GOLDMEDALIST 將作為堅實的夥伴竭盡全力。不分類型、擁有無限潜力的薛仁雅演員，今後將與 GOLDMEDALIST 一起展開活躍的活動，希望大家多多期待和支持他。」

薛仁雅在 IG 限時動態上傳與公司藝人牆的合照，並寫下：「請多多關照！」而公司前輩金秀賢也在 IG 限時動態上傳薛仁雅在公司拍攝的照片，寫道：「哦天啊」、「是薛仁雅」，歡迎她的加入。（GOLDMEDALIST 旗下有金秀賢、徐睿知、金秀賢、崔顯旭等演員）



2015年出道的薛仁雅，以穩定的演技、明朗幹練的魅力，不僅在電視劇，在綜藝上也表現得非常活躍。近年她通過《大力女子都奉順》、《學校2017》、《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》、《哲仁王后》和《社內相親》等一部部作品，展現不同的演技，每部都留下存在感。



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