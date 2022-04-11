竞争太激烈！百想艺术大赏入围名单公开，李俊昊&丁海寅&李政宰&金南佶等角逐最佳男主角

第58届百想艺术大赏将在5月6日晚举办，今天通过官网公开了电影、电视、舞台剧等各个部门的入围名单，电视剧这边从作品到演员都太多、太优秀，让人超难抉择啊！

百想艺术大赏是韩国代表性的综合艺术奖项，与青龙奖和大钟奖并称韩国三大影视奖。 不同於韩国三大台的年末颁奖礼，百想艺术大赏对戏剧类作品的评审范围不限於无线台电视剧，也包括tvN和JTBC等有线台，以及Netflix、wavve等OTT线上串流平台的作品。 一起来看今年有哪些人气作品和演员入围吧！



58届百想艺术大赏入围名单【最佳电视剧】

《D.P：逃兵追缉令》《二十五，二十一》《鱿鱼游戏》《衣袖红镶边》《既然如此就前进青瓦台》



58届百想艺术大赏入围名单【最优秀演技赏（男）】

金南佶《解读恶心的人们》，李政宰《鱿鱼游戏》，李俊昊《衣袖红镶边》，任时完《Tracer》，丁海寅《D.P：逃兵追缉令》



58届百想艺术大赏入围名单【最优秀演技赏（女）】

金泰梨《二十五，二十一》，金惠秀《少年法庭》，朴恩斌《恋慕》，李世荣《衣袖红镶边》，韩韶禧《以吾之名》



58届百想艺术大赏入围名单【配角赏（男）】

李德华《社内相亲》，李学周《既然如此就前进青瓦台》，李贤旭《Mine：我的上流世界》，赵贤哲《D.P：逃兵追缉令》，许城泰《鱿鱼游戏》



58届百想艺术大赏入围名单【配角赏（女）】

姜末今《三十九》，金信禄《地狱公使》，金姝怜《鱿鱼游戏》，玉子妍《Mine：我的上流世界》，张慧珍《衣袖红镶边》



58届百想艺术大赏入围名单【新人演技赏（男）】

具教焕《D.P：逃兵追缉令》，申承浩《D.P：逃兵追缉令》，刘仁秀《僵尸校园》，崔显旭《二十五，二十一》，陈俊翔《羽毛球少年团》



58届百想艺术大赏入围名单【新人演技赏（女）】

金慧峻《神探具景伊》，李妍《少年法庭》，李瑜美《僵尸校园》，郑好娟《鱿鱼游戏》，赵怡贤《僵尸校园》



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