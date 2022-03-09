《讀取惡心的人們》改編案子全有根據，包括韓國史上三大重刑犯──柳永哲、鄭南奎、姜浩順

鄭南奎高度還原尤其令人雞皮疙瘩，原來一抹微笑也是真的……

由金南佶、陳善圭主演的韓劇《讀取惡心的人們》（解讀惡之心的人們），故事改編自韓國首位罪犯側寫師權日勇的真實經歷，以其同名書籍（台譯為《追逐怪物的人》）作為依據所創作。



金南佶飾演的男主角宋河英原型即權日勇，戲劇裡的每件案子也都援引自真實事件，其中有三大罪犯柳永哲、鄭南奎與姜浩順更是「全韓國人民都知道的壞人」。

「紅帽子」→宋某

1~2集，宋河英的轄區出現連續性侵殺人案，犯人的特色是頭戴紅色鴨舌帽。「紅帽子」一案改編自2003年起發生的連續性侵案，犯人宋某於仁川及京畿道一山等地犯案，受害女性高達136名。



編劇先後塑造了兩位紅帽子，讓警方先抓了梁龍哲（高建韓 飾），後來才確認趙江茂（吳承勳 飾）才是真正的紅帽子，此「抓錯人」的情節就是要引出罪犯側寫的必要性，也帶出了罪犯之間會「認得出來對方」，以及可能存在競爭性（梁龍哲被抓時可不否認自己是紅帽子）。



趙鉉吉→崔仁久

3~5集女童性侵分屍案，兇手趙鉉吉（禹正國 飾）的原型是崔仁久，崔仁久2001年5月於首爾東區松亭洞犯下案子，此案成為權日勇第一個利用罪犯側寫加速破案的案子，也讓整個警方開始看見了罪犯側寫的可行性。



劇中描述了崔仁久從誘拐、殺害到棄屍全在相去不遠的地方進行，而警方透過女童背上壓痕從冰箱追查起，全都是真實改編的。甚至，犯人在旅館棄屍，將女童的服裝整齊摺好置放在床底下也是。從這些犯罪特點上，當時的權日勇便推敲出犯人很有可能是獨居的失業者，性格上自卑、處事一絲不苟。比較不一樣的是，劇中的犯人棄屍僅包兩層塑膠袋便放在社區垃圾堆裡，實際上犯人崔仁久不僅用了塑膠袋還裝進書包裡，丟棄在其中一戶人家的門口。



崔仁久被抓當年10月就被判死刑，後來上訴改判了無期徒刑，目前仍在服刑中。

具英春→柳永哲

4~8集出現了首位智能犯案的無動機連續殺人案，犯人具英春（韓俊宇 飾）的原型，就是全韓國人民都知道且忘不了的那個人──柳永哲。



許多影視作品都改編過柳永哲一案，《讀取惡心的人們》則描述他在2003年到2004年殺了8個富家老人11個應召女郎（真實紀錄是總共20人，不過因為屍體拼湊不全可能有誤差），並將審訊他的過程鉅細靡遺呈現。柳永哲對殺人有扭曲的使命感與優越感、對分屍有一定的研究、本身患有癲癇、曾在審訊時逃亡、承認西南區部分案子（鄭南奎犯案）……《讀取惡心的人們》幾乎真實改編，連繪製的分屍圖也是有本所源。不同的是，柳永哲並不是撿到警方的證件拿來偽造，而是自行上網找圖片列印下來改造。



柳永哲最終被判死刑，但韓國目前的死刑根本名存實亡，柳永哲仍在關押中。

南基泰→鄭南奎

8~10集最讓觀眾驚嘆的大概就是南基泰（金重熙 飾）的案子，因為還原了不少鄭南奎當時遭逮的新聞資料畫面。



鄭南奎從2004年起犯案，直至2006年才被逮捕，共造成14死19傷。他對殺人有所快感，因此有「快樂殺人犯」之稱。劇中確實的呈現了他為了殺人而練跑、為了湮滅證據把鞋底全割掉、因侵入民宅遭逮捕……權日勇也正是在審訊的過程中察覺他可能還犯過男童性侵案，原本已成懸案的男童性侵死亡案就此偵破。



權日勇在鄭南奎家中發現自己的照片也是真的，權日龍曾說過他看見照片的瞬間感受到了「自己一直以來的研究都沒有白費」，鄭南奎就是典型的智能罪犯沒有錯。劇中宋河英如何審訊南基泰，南基泰的情緒變化又如何，都是如實呈現，不過權日龍說自己當時安慰鄭南奎時並未握住他的手，但確實在某次審訊拍過某個罪犯的手。



鄭南奎曾說自己就像戒菸一樣無法戒掉自殺，最後在2007年於首爾看守所自殺身亡。

？→姜浩順

最後一個案子11~12集本週才要播出，不過第10集尾聲已引發不小的討論，因為犯人（羅哲 飾）那張抱著狗的照片，全韓國國民都知道在指誰──姜浩順。



姜浩順是連續性侵殺人犯，和鄭南奎一樣對殺人有快感，犯案對象多為京畿道南部地區的年輕女子，2006年到2008年期共殺害8名女子。如劇中所示，他是利用被害者當下為難的處境，讓被害者上了自己的車。而劇中呈現和實際有何異同，得鎖定《讀取惡心的人們》本週五六的播出了。



《讀取惡心的人們》就要迎來結局，劇組在製播此部戲時不斷的強調這不是「描寫犯罪者的故事」，而是「讀取犯罪者惡心的人的故事」，主角宋河英目前面臨了精神崩潰且重傷治療中，他最後會如何轉換心境重新面對罪犯呢？預告中也看到了，案子需要有人側寫，需要他振作起來。



*編按：以上資訊源於實際新聞報導、權日勇與高納穆著書《追逐怪物的人》、YouTube頻道「權日勇TV」‎、時事節目《想知道真相》及《懂有犯詞》。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞