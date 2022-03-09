《读取恶心的人们》改编案子全有根据，包括韩国史上三大重刑犯――柳永哲、郑南奎、姜浩顺

郑南奎高度还原尤其令人鸡皮疙瘩，原来一抹微笑也是真的……

由金南佶、陈善圭主演的韩剧《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们），故事改编自韩国首位罪犯侧写师权日勇的真实经历，以其同名书籍（台译为《追逐怪物的人》）作为依据所创作。



金南佶饰演的男主角宋河英原型即权日勇，戏剧里的每件案子也都援引自真实事件，其中有三大罪犯柳永哲、郑南奎与姜浩顺更是「全韩国人民都知道的坏人」。

「红帽子」→宋某

1~2集，宋河英的辖区出现连续性侵杀人案，犯人的特色是头戴红色鸭舌帽。「红帽子」一案改编自2003年起发生的连续性侵案，犯人宋某於仁川及京畿道一山等地犯案，受害女性高达136名。



编剧先后塑造了两位红帽子，让警方先抓了梁龙哲（高建韩 饰），后来才确认赵江茂（吴承勋 饰）才是真正的红帽子，此「抓错人」的情节就是要引出罪犯侧写的必要性，也带出了罪犯之间会「认得出来对方」，以及可能存在竞争性（梁龙哲被抓时可不否认自己是红帽子）。



赵铉吉→崔仁久

3~5集女童性侵分尸案，凶手赵铉吉（禹正国 饰）的原型是崔仁久，崔仁久2001年5月於首尔东区松亭洞犯下案子，此案成为权日勇第一个利用罪犯侧写加速破案的案子，也让整个警方开始看见了罪犯侧写的可行性。



剧中描述了崔仁久从诱拐、杀害到弃尸全在相去不远的地方进行，而警方透过女童背上压痕从冰箱追查起，全都是真实改编的。甚至，犯人在旅馆弃尸，将女童的服装整齐摺好置放在床底下也是。从这些犯罪特点上，当时的权日勇便推敲出犯人很有可能是独居的失业者，性格上自卑、处事一丝不苟。比较不一样的是，剧中的犯人弃尸仅包两层塑胶袋便放在社区垃圾堆里，实际上犯人崔仁久不仅用了塑胶袋还装进书包里，丢弃在其中一户人家的门口。



崔仁久被抓当年10月就被判死刑，后来上诉改判了无期徒刑，目前仍在服刑中。

具英春→柳永哲

4~8集出现了首位智能犯案的无动机连续杀人案，犯人具英春（韩俊宇 饰）的原型，就是全韩国人民都知道且忘不了的那个人――柳永哲。



许多影视作品都改编过柳永哲一案，《读取恶心的人们》则描述他在2003年到2004年杀了8个富家老人11个应召女郎（真实纪录是总共20人，不过因为尸体拼凑不全可能有误差），并将审讯他的过程巨细靡遗呈现。柳永哲对杀人有扭曲的使命感与优越感、对分尸有一定的研究、本身患有癫痫、曾在审讯时逃亡、承认西南区部分案子（郑南奎犯案）……《读取恶心的人们》几乎真实改编，连绘制的分尸图也是有本所源。不同的是，柳永哲并不是捡到警方的证件拿来伪造，而是自行上网找图片列印下来改造。



柳永哲最终被判死刑，但韩国目前的死刑根本名存实亡，柳永哲仍在关押中。

南基泰→郑南奎

8~10集最让观众惊叹的大概就是南基泰（金重熙 饰）的案子，因为还原了不少郑南奎当时遭逮的新闻资料画面。



郑南奎从2004年起犯案，直至2006年才被逮捕，共造成14死19伤。他对杀人有所快感，因此有「快乐杀人犯」之称。剧中确实的呈现了他为了杀人而练跑、为了湮灭证据把鞋底全割掉、因侵入民宅遭逮捕……权日勇也正是在审讯的过程中察觉他可能还犯过男童性侵案，原本已成悬案的男童性侵死亡案就此侦破。



权日勇在郑南奎家中发现自己的照片也是真的，权日龙曾说过他看见照片的瞬间感受到了「自己一直以来的研究都没有白费」，郑南奎就是典型的智能罪犯没有错。剧中宋河英如何审讯南基泰，南基泰的情绪变化又如何，都是如实呈现，不过权日龙说自己当时安慰郑南奎时并未握住他的手，但确实在某次审讯拍过某个罪犯的手。



郑南奎曾说自己就像戒菸一样无法戒掉自杀，最后在2007年於首尔看守所自杀身亡。

？→姜浩顺

最后一个案子11~12集本周才要播出，不过第10集尾声已引发不小的讨论，因为犯人（罗哲 饰）那张抱著狗的照片，全韩国国民都知道在指谁――姜浩顺。



姜浩顺是连续性侵杀人犯，和郑南奎一样对杀人有快感，犯案对象多为京畿道南部地区的年轻女子，2006年到2008年期共杀害8名女子。如剧中所示，他是利用被害者当下为难的处境，让被害者上了自己的车。而剧中呈现和实际有何异同，得锁定《读取恶心的人们》本周五六的播出了。



《读取恶心的人们》就要迎来结局，剧组在制播此部戏时不断的强调这不是「描写犯罪者的故事」，而是「读取犯罪者恶心的人的故事」，主角宋河英目前面临了精神崩溃且重伤治疗中，他最后会如何转换心境重新面对罪犯呢？预告中也看到了，案子需要有人侧写，需要他振作起来。



*编按：以上资讯源於实际新闻报导、权日勇与高纳穆著书《追逐怪物的人》、YouTube频道「权日勇TV」‎、时事节目《想知道真相》及《懂有犯词》。

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